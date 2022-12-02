园艺沙盒游戏《花园生活》上架 Steam ：世上没有两片相同的叶子，游戏也是

IT之家 12 月 2 日消息，由奥地利开发商 stillalive studios 开发的园艺沙盒游戏《花园生活》今日正式上架 Steam 平台，游戏发售时间待定，支持简体中文。

玩家可以在美丽的环境中种植、培育、装饰和管理自己的花园，发挥想像力打造一个梦想中的花园，不用饱受现实生活中红蜘蛛、小黑飞、黑霉病等等的困扰。开发团队采用了自动生成与高度可视化等模拟技术，游戏如同现实生活中一样没有完全相同的植物。

游戏介绍：

利用合适的园艺技巧和你自己的创造力，让一块荒芜的田地恢复生机，体验亲手栽培花草的过程所能给你带来的欢乐与平静。

亲力亲为 ——Garden Life 里没有什么万灵药：只有靠着精心呵护、正确的工具和合适的园艺技巧，你的植物才能生长得欣欣向荣！

设计你梦想中的花园 —— 你可以使用没有方格限制的地块放置工具，随意挑选自己喜爱的种子，利用各种装饰性元素，让你自己亲手设计出来的花园显得愈发生机盎然。借助专门为 Garden Life 开发的程序性生长模拟技术，每一株植物都会顺应环境，呈现出独一无二的外观。

培育花园中的一草一木 —— 细心观察每一株幼苗的需求，通过细致入微的呵护来确保它们能茁壮成长；给你的植物浇水、施肥、剪枝，维持它们的自然之美，让它们能够长得健健康康。

发掘多姿多彩的物种 —— 养育出美轮美奂的变种，彻底发掘出每一种植物的潜力，将你的创造力发挥得淋漓尽致。

与形形色色的人物相遇 —— 帮助开朗友善的邻居们，完成他们交给你的园艺任务，从他们那里获取新的植物种类、工具和装饰品作为奖励。

放松身心 —— 忙碌了一天之后，不妨进入这个治愈系的美丽世界，在属于你自己的花园里享受轻松愉悦的视听氛围，让自己紧张的神经松弛下来。