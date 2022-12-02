传音 Infinix Zero 5G 2023 售价 239 美元：搭载天玑 1080 芯片 + 120Hz 显示屏

IT之家 12 月 2 日消息，传音旗下 Infinix “正式”宣布最新的 Infinix Zero 5G 2023 搭载联发科天玑 1080，售价为 239 美元（约 1685 元人民币），采用 8GB+256GB 存储。

Infinix Zero 5G 2023 手机亮点包括：6.78 英寸 FHD+ 120Hz LCD 显示屏，内置联发科天玑 1080 芯片，8GB 内存，5000 万像素主摄像头，5000mAh 电池，支持 33W 快速充电，以及基于安卓 12 的 XOS12 系统。

IT之家获悉，Infinix Zero 5G 2023 采用 6.78 英寸 FHD + 液晶显示屏，分辨率为 2400 x 1080 像素，刷新率为 120Hz，用户可以在三种模式之间进行切换：60Hz、120Hz 和自动智能切换刷新率，触摸采样率为 240Hz，亮度为 500nits。内置 6nm 芯片天玑 1080 和 Mali-G68 MC4 GPU。手机拥有 8GB 内存和 256GB 存储版本。

Infinix Zero 5G 2023 手机运行基于安卓 12 的 XOS 12 定制系统。连接选项包括 5G，双 4G VoLTE，Wi-Fi 6 802.11，蓝牙 5.2，3.5mm 音频插孔，GPS / GLONASS / Beidou，USB Type-C。该手机尺寸为 168.73×76.53×8.9mm，重量为 201 克。Infinix Zero 5G 电池容量为 5000mAh，支持 33W 快速充电。还有侧置指纹识别。

在光学方面，Infinix Zero 5G 2023 后置三个摄像头，5000 万像素主摄像头传感器，200 万像素景深传感器，以及 200 万像素微距传感器。前置 1600 万像素相机，用于自拍和视频聊天。

Infinix ZERO 5G 2023 拥有三种颜色，分别是珍珠白、珊瑚橙和潜水艇黑。