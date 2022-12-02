英伟达介绍《巫师 3：狂猎》次世代更新：支持 RTX 全局光照及 DLSS 3

IT之家 12 月 2 日消息，英伟达今天在一篇文章中介绍了《巫师 3：狂猎》次世代更新，称其包含多项变更，能够充分利用最新 PC 和笔记本电脑的全新图形功能。

该版本中的新变化：

RTX 全局光照 (RTXGI) 能够添加更令人沉浸其中、更逼真的户外光线追踪光照

光线追踪环境光遮蔽能够改善遮挡光线的物体周围的遮蔽效果

光线追踪阴影能够提高阴影的逼真度、清晰度和可见度

光线追踪反射能够提高水体和其他适当反射表面的反射准确性和质量

据介绍，《巫师 3：狂猎》次世代更新的 Ultra+ 设置能够增加绘制距离、树叶密度、背景角色细节、素材质量等。纹理分辨率将得到提高，环境将获得新的几何细节，新的天气条件将增添额外的环境氛围。除此之外，还有更多惊喜。

《巫师 3：狂猎》次世代更新还支持 NVIDIA DLSS 3，使 GeForce RTX 40 系列游戏玩家能够获享性能倍增的游戏体验。所有其他 GeForce RTX 游戏玩家都可以借助 NVIDIA DLSS 2 加速帧率。同时，大家都可以借助 NVIDIA Reflex 降低系统延迟。

IT之家了解到，《巫师 3：狂猎》次世代免费更新将于 2022 年 12 月 14 日登陆 PC、PlayStation 5 和 Xbox Series S|X 平台，带来前所未有的视觉改进及性能强化，以及新增内容、照片模式等等，还为国内玩家带来了简体中文配音。