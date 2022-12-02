恒驰 5 汽车新增杭州 / 成都 / 苏州等城市交付中

IT之家 12 月 2 日消息，据恒驰官方发布，继 10 月 29 日恒驰 5 在北京、上海、广州、深圳、天津等城市开启交付后，恒驰 5 现在又在佛山、东莞、苏州、杭州、海口、成都等城市也陆续同步交付中。

官方称，目前恒驰汽车已在北京、上海、广州、天津、深圳、西安、成都、重庆、武汉、长沙、杭州、郑州、合肥、海口、青岛、石家庄、太原、南昌、南宁、昆明、贵阳、福州、无锡、绍兴、三亚、襄阳、东莞、佛山等全国数十城布局多家展示 / 销售中心。

IT之家了解到，恒驰 5 预售综合补贴后 17.9 万元，提供包括提车 15 日可退车退款等 10 项权益。恒驰 5 定位于紧凑型 SUV，新车搭载最大功率 150kW、峰值扭矩 345N・m 的驱动电机，配备宁德时代提供的磷酸铁锂电池，电池容量 72.8kWh，支持 90kW 快充，电量由 30%-80% 需要 28 分钟，CLTC 综合续航 602km，百公里加速时间 7.8s，提供 L2.5 + 级辅助驾驶功能，配备四种驾驶模式和三挡能量回收。

恒驰汽车此前表示，首批 1 万辆新车从今年 10 月开始陆续交付，并在明年一季度前一定完成首批 1 万辆的交付。