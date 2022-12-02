格科微：目前 CMOS 图像传感器已完成 3200 万像素技术研发，后续向 5000 万乃至 1 亿像素拓展

IT之家 12 月 2 日消息，格科微近期接受投资者调研时称，目前已经完成了 3200 万像素的技术研发，后续将向 5000 万像素乃至 1 亿像素拓展。后续希望通过差异化技术，给出不同的解决方案，快速进入安卓市场高端芯片的阵营。

格科微表示，“CMOS 图像传感器，我们需要承认海外是有一定程度上的领先，因此我们更需要建设好临港工厂，加快研发速度。事实上，我们采用了新的机器设备、在自有工厂进行开发，研发效率有了倍速提升。“

IT之家了解到，今年 8 月，格科微发布单芯片 3200 万像素 CMOS 图像传感器 ——GC32E1。该产品采用格科微最新 FPPI 专利技术的 GalaxyCell 0.7μm 工艺，配合 4Cell Bayer 架构可实现等效 1.4μm 像素性能，同时支持 sHDR 视频录像，为高端智能手机前摄需求提供成熟的高像素解决方案。该产品已在首批品牌客户送测，预计 2022 年底投入量产。

GC32E1 是格科微首颗基于最新 FPPI 专利技术 0.7μm 像素的图像传感器，支持 3200 万全像素输出。搭配手机平台 Remosaic 解码功能，可实现高分辨率、细节丰富、色彩鲜艳的图像效果。在夜间、暗态等环境，支持 4Cell 合成等效 1.4μm 800 万像素输出，可拍出明亮清晰的照片。

在视频应用上，GC32E1 支持交错式的 stagger HDR 技术，可输出 Full HD 60fps 图像数据，经过手机平台可合成为 30fps 保留高光色彩和低光细节的画面，增加约 30% 的动态范围，扩展视频拍摄场景，进一步提升体验。