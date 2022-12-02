【IT之家开箱】三星心系天下 W23 手机图赏：黑金折叠，奢华尊贵

三星在今年 10 月份推出了与中国电信联手打造的“心系天下”W 系列最新一代产品，也就是三星 W23 和 W23 Flip。目前IT之家已经拿到了三星 W23 这款折叠屏手机，现在就为大家送上开箱图赏。

作为面向精英人士的超高端手机，三星 W23 在产品设计做工上自然是十分考究的。这是一款内外翻折的折叠屏手机，机身采用润泽轻盈的陶瓷背板，采用多重现代工序打磨，整体看起来就像玉质一般光滑莹润。

同时，三星 W23 机身整体线条设计是比较流畅硬朗的，轮廓分明，有张力，外围边框则是装甲铝材质，边框表面为抛光工艺，弧度较平，更增添了几分硬朗的气质。

色彩上，三星 W23 的背板为黑色，看起来神秘沉稳，搭配金色的边框，这两种颜色的搭配也可以称得上是比较典型的“奢华”组合了。

而合上后的机身背面，有三枚竖向排列的摄像头模组，下方居中则是“心系天下”的印章式 Logo，传统国风的气质油然而生，毕竟是一款面向中国消费者打造的产品。

同时值得关注的事三星 W23 的铰链，铰链盖采用现代高端腕表 PCD 精密切割工艺，宝石状方格花纹雕琢的金属花纹与 Samsung logo 相映生辉，在光影流转中，营造出特有的内敛与高雅韵味。

手机的正面是一块 6.2 英寸的外屏，屏幕边框很窄，顶部为居中打孔的摄像头，同时屏幕玻璃内侧两个角接近直角，而外次两边弧度更大，在细节上呈现出更多的设计感，让整体视觉上更加舒适。

展开折叠屏手机，可以看到 7.6 英寸的内屏，动态壁纸从暗到亮、从聚合到展翅，陶瓷翅膀一步步呈现出变幻的动感飘逸之美。

内屏在右侧屏幕顶部居中也有一枚打孔摄像头，同时屏幕四边有凸起于表面的包边，以对屏幕起到保护的作用。

此外，这款手机右侧边框为音量键以及指纹、电源二合一按键，左边则为 SIM 卡插槽，机身顶部为红外线发射器和扬声器开孔、底部则为麦克风、扬声器以及 USB Type-C 接口。

重量方面，三星 W23 机身净重为 280g，展开后厚度为 6.3mm，折叠起来厚度最高为 15.8mm，日常使用无论是展开还是折叠状态，都不会带来不适的手感。

三星 W23 的售价为 15999 元，16GB 内存 + 512GB 存储，感兴趣的朋友还可以关注IT之家后续对这款手机的详细评测。