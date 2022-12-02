三星 Galaxy M04 手机即将发布：8GB 内存 + 后置双摄像头

IT之家 12 月 2 日消息，据 91mobiles 报道，三星 Galaxy M04 在印度的发布会将很快举行，预计售价 8000 印度卢比（约 697 元人民币）起。

三星 Galaxy M04 手机在印度将面临来自 realme C 系列和入门级的 Redmi 手机的竞争。海报图片显示，三星 Galaxy M04 将配备双摄像头传感器、水滴式凹槽屏幕。

另一张图片显示，这款手机将配备 8GB 内存，但预计是可扩展内存。该手机还将提供薄荷绿颜色。

三星 Galaxy M04 手机此前已现身 Google Play 控制台，采用高清 IPS LCD 显示屏，拥有 V 形凹槽。三星 Galaxy M04 搭载 12nm 工艺的联发科 MT6765 （Helio G35 ）八核处理器，四个 Cortex-A53 CPU 核心，频率为 2.3GHz；四个 Cortex-A53 CPU 核心，频率为 1.8GHz，以及 IMG PowerVR GE8320 GPU。

更重要的是，三星 Galaxy M04 运行的是安卓 12（One UI 4）系统，并没有配备最新稳定版安卓 13 / One UI 5 系统，显得有些遗憾。

IT之家获悉，三星 Galaxy M04 预计配备 90Hz 显示屏、双后置摄像头、5000mAh 电池，并通过其 USB Type-C 端口进行 15W 快速充电。