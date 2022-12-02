华硕 ROG 战刃 3 AimPoint 36K 无线游戏鼠标发布，599 元起

IT之家 12 月 2 日消息，华硕 ROG 又上架了一款新鼠标，ROG 战刃 3 AimPoint 36K 无线游戏鼠标售价 599 元起，现已正式开售。

ROG 战刃 3 AimPoint 36K 无线游戏鼠标升级到了 AimPoint 36K 传感器，搭载第二代即插式微动，重量减轻到 79g，支持 SpeedNova 无线技术，最长续航达 143 小时，还有 RGB 神光同步。

ROG AimPoint 36K 旗舰级传感器的 DPI 可达 36000 偏差率小于 1%，拥有 1000Hz 回报率、650 IPS 及 50G 最大加速度。

该鼠标延续了战刃系列的设计，适合中大手型的右手握持用户，支持 2.4GHz / 蓝牙 / 有线三模连接，可同时配对三台设备，还能 USB 有线充电。

ROG 战刃 3 AimPoint 36K 无线游戏鼠标还搭载了 ROG 机械微动，支持 7000 万次点击寿命，兼容 3-Pin 和 5-Pin 的欧姆龙微动。

IT之家了解到，ROG 战刃 3 AimPoint 36K 无线游戏鼠标共有两个配色，暗夜黑版本售价 599 元，月曜白版本售价 649 元。