香橙派推出旗下首款 14 英寸便携显示器：支持连接 Switch，售价 399 元

IT之家 12 月 2 日消息，香橙派推出了旗下首款 14 英寸便携显示器，国内官方售价 399 元，支持连接 Switch、Xbox、PS4 / Pro、PS5 等系列游戏设备。

该显示器延续香橙派简约、时尚的设计风格，尺寸为 325*205*15 (上厚 8.5) mm，重量为 550g。

屏幕方面，该显示器采用 IPS 面板，具有 1080P 分辨率和 60Hz 的刷新速率，峰值亮度达 220 尼特。三面超窄边框设计，减少用户在不同角度观看时产生的显示器效果衰减，拥有 170° 视角。

该款显示器在两侧分别配有标准 HDMI 接口、双 Type-C 接口、3.5mm 音频口，使用时，用户可以用附带的 Type-C 和 HDMI 数据线将显示器与其他设备连接，即可快速使用。此外，该款显示器还内置双喇叭。

IT之家了解到，该显示器对 Switch 游戏机进行了支持，用户接上原装 PD 适配器，即可将 Switch 的屏幕投到大屏中，同时，使用该款显示器可以实现边充边玩。

目前，该便携显示器已经兼容市场上的诸多设备，手机有华为、三星、坚果、OPPO、雷蛇、LG、华硕、黑鲨等品牌，电脑有华为、苹果、小米、联想、惠普、戴尔、华硕等。

为了方便用户使用，该显示器还配备了铁艺支架，用户可以灵活地对显示器的位置进行调整，保证视角和显示器齐平。