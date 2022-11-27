香橙派将推 Orange Pi OS（OH）系统，基于开源鸿蒙 OpenHarmony 打造

IT之家 11 月 27 日消息，深圳市迅龙软件有限公司旗下开源产品品牌香橙派（Orange Pi）近日发布了 Orange Pi OS，该系统共有三个版本。

根据香橙派官方消息，Orange Pi OS（OH）系统将基于开源鸿蒙 OpenHarmony 打造，结合 Linux 技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种 CPU 架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台。

OpenHarmony 开源项目是开放原子开源基金会 (OpenAtom Foundation) 孵化及运营的开源项目。OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统。

Orange Pi OS（OH）可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上，满足党政军及各行业对办公、娱乐、生产、物流、教育、安全等领域的应用需求。

IT之家了解到，Orange Pi OS 的另外两个版本分别为 Arch 和 Droid 版。Orange Pi OS（Arch）是基于 Arch Linux 的发行版，可通过模拟器 Wine 和 Waydroid 实现跨平台安装 Windows 和 Android 的应用。

Orange Pi OS（Droid）是基于 Android12 的发行版，可以安装海量的 Android 应用，并且提供 Windows 和 Mac 的风格主题桌面快速切换，目前该版本已推出，搭载于 Orange Pi 800 键盘电脑中。

《迅龙推出香橙派 Droid 系统：微软 Win11 风格界面，可运行安卓应用》

IT之家了解到，香橙派官方表示，从研发的进度来看，Orange Pi OS（Arch）、Orange Pi OS（OH）很可能在明年推出。