699 元，台电 P40 HD 平板电脑发布：10.1 英寸、双 4G 网连接，搭载紫光展锐 T606

IT之家 12 月 2 日消息，台电 P40 HD 平板电脑发布，定位百元级，售价 699 元，现已开售。

台电 P40 HD 采用了全新的外观设计理念，将信号溢出位融合进金属机身之中，整体过渡平滑无感，采用全新一代星际灰配色。

台电 P40 HD 搭载紫光展锐八核处理器 T606，该处理器基于 DynamIQ 新一代大小核架构设计，采用 12nm 工艺，由两颗 1.6 GHz 的 Arm Cortex-A75 CPU 和六颗 Arm Cortex-A55 处理器组成。

台电 P40 HD 配备了 4GB LPDDR4X 内存，以及 64GB eMMC 存储，支持 TF 卡容量扩展。该机还采用了 10.1 英寸 IPS 屏幕，拥有 1920*1200 分辨率，支持 178° 可视角度，屏幕比例为 16:10。

此外，该平板运行安卓 12，采用了全新一代飘逸声音腔喇叭，配合独立功放芯片，支持 3.5mm 耳机孔，拥有 6000mAh 电池和 Type-C 接口充电。

IT之家了解到，台电 P40 HD 还支持 TDD+FDD 双模 4G 网络接入，支持 VoLTE 和双卡双待，以及蓝牙 5.0、802.1lac 双频 WiFi、GPS 定位。

影像方面，该机配备了后置 500 万像素自动对焦摄像头，配有补光灯，前置 200 万像素摄像头。