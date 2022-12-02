Meta 遭美国女卡车司机组织投诉：招聘广告未能公平传播

北京时间 12 月 2 日早间消息，据报道，当地时间周四，美国一家代表女性卡车司机权益的组织投诉称，Facebook 母公司 Meta 非法将来自许多卡车运输企业和其他广告主的 Facebook 广告引流给了一个性别或年龄段用户。

对此，Meta 表示，正在对女卡车司机组织的指控进行调查，另外 Meta 也强调新系统还在测试过程中。

Meta 表示，在广告传播上做到公平，是整个广告行业面临的挑战，Meta 过去一直在和美国的公民权利组织、学术机构和政府监管部门合作，推进 Meta 广告平台的公平性。

Meta 旗下拥有 Facebook 和 Instagram 两大美国主流社交媒体，均是重要的在线广告平台。但是在过去多年中，Meta 遭到美国公民权利组织和监管机构的批评，认为其提供的广告设置和展示算法，导致招聘广告和房地产广告对外展示不公平。而在这类广告中，美国法律禁止根据性别或者年龄进行歧视性展示。

据报道，此次向美国公平雇佣机会委员会提交了投诉的权益机构叫 Upturn。该机构高级项目总监米特拉・埃博多拉西（Mitra Ebadolahi）表示，对于许多女卡车司机来说，Facebook 是她们经常寻找招聘机会的平台，所以 Meta 广告歧视性展示的社会负面影响是深远的。

Upturn 在投诉中列举了 Meta 的 80 个招聘广告，这些广告来自公开数据库，表明 Facebook 存在扭曲的广告受众选择。

例如，一位美国北卡罗兰纳州的雇主在 Facebook 发布的广告中招聘卡车司机，但是在所有展示这一广告的受众中，女性只占到 5%，55 岁或者以上的只占到 11%。

代表上述组织的律师皮特・罗蒙-弗莱德曼（Peter Romer-Friedman，来自古普塔威斯勒律师事务所）表示，从用户分布看，在查看招聘广告的 Facebook 用户中，女性占到 54%，55 岁或以上的占到 28%。

实际上，这部分用户中只有很少比例看到了所需的招聘广告，这是完全说不过去的。

罗蒙-弗莱德曼表示，绝大多数的雇主，实际上希望他们的招聘广告被尽可能多的受众看到。

但是这一次的投诉引述了三个广告案例，指出 Meta 让广告主选择特定年龄的广告受众，造成了不公平传播。据悉，Meta 在 2019 年推出了这一选项，旨在过滤广告受众。

今年 6 月，Meta 宣布，将针对其网络广告的展示算法引入一个名为“变化削减系统”的新机制，目的在旗下的 Facebook 平台上，让房地产以及招聘这两大类广告能够传播给尽可能多样化的受众，覆盖不同性别和年龄段。

而上述卡车司机组织的指控，可能证明 Meta 的“变化削减系统”出现了技术问题。

罗蒙-弗莱德曼表示，如果 Meta 在锁定招聘广告的受众上出现了困难，这基本上表明，该公司如果部署所谓的“变化削减系统”也将面临问题。