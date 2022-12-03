EA 大作《战地 2042》已在 Steam、Xbox 开启免费试玩，PlayStation 将于下周二开启

IT之家 12 月 3 日消息，上个月，EA 确认《战地 2042》计划于 11 月 22 日随第三赛季同步上线 Xbox Game Pass Ultimate 和 EA Play 订阅服务，而且为了挽回口碑还宣布这款游戏将在 12 月提供免费试玩的机会。

DICE 现已公布免费试玩日期，并就 2023 年的第五赛季进行了展望：

微软 Xbox 和 PC（Steam）平台于 12 月 1 日至 12 月 5 日开启免费试玩，而 PlayStation 平台将在 12 月 16 日至 12 月 23 日之间提供免费试玩。

除此之外，在 Steam 平台还有多款多人游戏开放限时免费畅玩，包括《彩虹六号围攻》《人间地狱》《女巫来了》《秘密邻居》等。

DICE 表示，在将于 12 月晚些时候发布的 3.1 版本更新中，各位玩家将能够体验到新版本的“货物仓单”—— 总部旗帜更贴近战场，地图尺寸更紧凑，能见度、掩体和视野改善，同时还优化了旗帜之间的路线，使围绕旗帜展开的攻防能够更加集中。

《战地 2042》是 EA 最新推出的 FPS 射击大作，不过游戏在发售后遭遇了广泛差评。IT之家了解到，官方此前已发布 4.0 补丁进行修复，并带来了语音聊天功能，但似乎仍不太乐观，加入 XGP 也许能让玩家数量回升。