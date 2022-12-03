霍尼韦尔宣布与 Nexceris 建立合作，旨在避免电动汽车电池因温度过高而自燃

IT之家 12 月 3 日消息，霍尼韦尔现宣布与 Nexceris 公司达成新的合作伙伴关系，试图提高电动汽车的安全性。据介绍，Nexceris 公司曾开发出了 Tamer 锂离子电池中的气体检测解决方案，大大增强了此类电池的安全性。

据称，两家公司将开发一种新系统，可以防止电动汽车电池出现“热失控”的情况，从而避免发生火灾。

从他们公布的内容来看，新系统中配备某种传感器，可检测到锂离子电池温度过高时产生的气体。IT之家了解到，这种检测系统可以进行早期监测和干预，从而避免用户财产损失和安全问题。

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霍尼韦尔表示，开发这种“避免锂离子电池过热而引发火灾”的解决方案是有必要的。2021 年全球电动汽车销量比 2020 年翻了一番，而且由于过去几年推出的许多车型都使用了锂离子电池，所以开发更安全的预防措施变得势在必行。

他们也指出，整个行业的公司都在尝试开发防火的电动汽车电池，并采用各种策略来防止极端情况的发生。

据介绍，自 2010 年公司成立以来，Nexceris 一直对电池系统进行定期测试和分析，与设计师、监管机构和该领域的专家合作以提高电池安全性。

目前，Nexceris 技术已被 NASA 用于登月任务中的固体氧化物电池的开发工作。