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帮助视障患者阅读，谷歌为安卓手机 / 平板引入 Reading Mode 等功能

2022/12/3 9:28:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 3 日消息，谷歌近日预告了会在圣诞假期放出的诸多新功能，包括为安卓手机 / 平板引入全新 Reading Mode、为 Wear OS 引入全新 Tiles 等等。

  • Reading Mode

IT之家了解到，谷歌表示这是为盲人、低视力或阅读障碍者“创造的一种无障碍阅读体验”。该功能允许用户调整字体、大小、行距和背景颜色，并支持在深色和浅色模式之间切换。

该模式还支持速度和语音控制的文字转语音功能。Reading Mode 可以通过 Google Play 商店下载应用，Android 9.0 或更高版本的设备均可启用该模式。

  • 简化了投屏操作

谷歌简化了投屏操作，用户可以一键通过 Google TV 应用直接投屏到 Android TV 或者 Google TV 等智能电视。

  • 可向好友或者家人分享数字汽车钥匙

你还可以在手机的数字钱包应用中查看和改变谁可以使用你的汽车。该功能目前在谷歌 Pixel 设备和 iPhone 上可用，并将很快提供给运行 Android 12 或更新版本的特定手机。

  • Google Photos

该应用程序现在将采用澳大利亚夫妻视觉组合 DABSMYLA 和著名水彩艺术家姚诚设计的新拼贴画风格。要使用该功能，请选择你的照片，选择一个设计，并通过拖放图像重新安排你的布局。

  • Wear OS 新增 3 个 Tiles

谷歌表示为 Wear OS 智能手表引入了 3 个全新的 Tiles：Favorite Contacts、Sunrise Time 和 Sunset Time。Favorite Contacts 服务于所有用户，而后两者显示日出和日落对于普通用户来说用处并不大，但可能会给摄影师、运动员和喜欢户外活动的人提供一些帮助。

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关键词：安卓

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