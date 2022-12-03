帮助视障患者阅读，谷歌为安卓手机 / 平板引入 Reading Mode 等功能

IT之家 12 月 3 日消息，谷歌近日预告了会在圣诞假期放出的诸多新功能，包括为安卓手机 / 平板引入全新 Reading Mode、为 Wear OS 引入全新 Tiles 等等。

Reading Mode

IT之家了解到，谷歌表示这是为盲人、低视力或阅读障碍者“创造的一种无障碍阅读体验”。该功能允许用户调整字体、大小、行距和背景颜色，并支持在深色和浅色模式之间切换。

该模式还支持速度和语音控制的文字转语音功能。Reading Mode 可以通过 Google Play 商店下载应用，Android 9.0 或更高版本的设备均可启用该模式。

简化了投屏操作

谷歌简化了投屏操作，用户可以一键通过 Google TV 应用直接投屏到 Android TV 或者 Google TV 等智能电视。

可向好友或者家人分享数字汽车钥匙

你还可以在手机的数字钱包应用中查看和改变谁可以使用你的汽车。该功能目前在谷歌 Pixel 设备和 iPhone 上可用，并将很快提供给运行 Android 12 或更新版本的特定手机。

Google Photos

该应用程序现在将采用澳大利亚夫妻视觉组合 DABSMYLA 和著名水彩艺术家姚诚设计的新拼贴画风格。要使用该功能，请选择你的照片，选择一个设计，并通过拖放图像重新安排你的布局。

Wear OS 新增 3 个 Tiles

谷歌表示为 Wear OS 智能手表引入了 3 个全新的 Tiles：Favorite Contacts、Sunrise Time 和 Sunset Time。Favorite Contacts 服务于所有用户，而后两者显示日出和日落对于普通用户来说用处并不大，但可能会给摄影师、运动员和喜欢户外活动的人提供一些帮助。