东风风行宣布 5 年内停产燃油车，未来 8 年在新能源领域投入 200 亿元

IT之家 12 月 3 日消息，东风柳州汽车有限公司旗下乘用车品牌东风风行宣布战略调整，决定在 3 年内实现 100% 电动化，5 年内停产燃油车，到 2030 年在新能源领域投入 200 亿元。

此外，该公司也给出了产品方面的规划，至 2025 年底，东风风行将推出 3 大类型 10 款新能源产品，品类覆盖轿车、SUV 和 MPV。而到 2024 年，还将推出全新纯电轿车、插混车型以及新的纯电 SUV，后续新品以插混和纯电实现全面的新能源化。

IT之家了解到，该品牌目前仅有的菱智 M5EV、风行 S50EV 以及风行 S60EV 车型的市场存在感都非常低，销量更是相当惨淡。

乘联会数据显示，今年前 10 个月东风柳汽原本的燃油乘用车业务出现了大幅下滑，加上新能源车共实现了 10.29 万辆的总销量。

根据“光合未来”战略，东风风行将围绕五个方面建设自身的技术与供应链竞争力，推出了新能源专属 EMA-E 架构、铠甲电池等技术。

值得一提的是，东风风行还表示将持续加大研发投入和人才储备。据介绍，该公司三年来已合计投入 50 多亿元，到 2030 年将持续投入 200 亿元构建新能源核心竞争力。

《14 万元起的东风风行雷霆开启预售：首搭华为热泵管理系统 + 比亚迪电动机，最高续航 630km》