Excel 中那些经典技巧

办公效率太低？那是因为，你还不太了解 Exce！今天，小汪老师就给大家分享一些 Excel 中非常值得学习的经典技巧，相信能够帮助到你！

1、分列技巧

通过分列，我们可以将挤在一个单元格中数据，拆分开来。

选中该列数据，进入「数据」-「数据工具」-「分列」-「下一步」，然后在「其他」旁边的框中输入你的分隔符，下一步，选择「目标区域」完成即可。

2、快速填充序列

普通下拉填充，会重复单元格数据，如果，我们按住 Ctrl 不放，向下填充，就会获取序列了。

3、双击填充

我们一般都是下拉单元格，实现向下填充，如果内容非常多，那就要不停的向下拖。其实，我们还有高效的方法，直接双击单元格右下角边框处，就可以快速的实现向下填充了。

4、自适应列宽

还在一个个的手动调整单元格列宽吗？效率太低了。我们可以选中列，直接双击单元格中间的分隔线，就可以快速自适应调整宽度了。

5、调整行或列的位置

如果我们需要调整某列数据的位置，可以选中该列，然后按住「Shift」不松，用鼠标左键拖到目标位置，就能够快速调整某列的位置了。

6、快速求和

工作中，我们经常会运算求和，这里给大家分享一个快速求和的方法，先选中表格中数据，接着使用「Alt + =」组合键，就能够一键求和，是不是很快捷？

7、批量求小计

上面方法的升级版，教你批量求出小计。先选中整个表格，然后按下「F5」按键，进入「定位条件」-「空值」，然后再按下「Alt + =」组合键，就能够快速获取所有小计了。

8、两个表格相加求和

如果有两个表格需要相加求和，可以使用「选择性粘贴」中的「运算」-「加」帮助我们快速完成。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪