国内首条专属氢能工业车辆制造产线投产

IT之家 12 月 3 日消息，据证券时报报道，由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都一绿色搬运体系”建设在佛山市禅城区南庄镇贺丰园正式启动，广东新氢动力氢能工业车辆生产线投产。

此次投产的生产线是专业生产适配于工业车辆的动力系统，是国内首条 (套) 专属于氢能工业车辆制造生产线，突显氢能车辆应用端专属场景的技术及产品应用价值。

在本次活动上，新氢动力发布了多款“行业首个”氢能产品，其中包括搭载固态金属储氢系统的 3.5 吨氢燃料电池叉车，3.5 吨氢燃料电池叉车、7 吨氢燃料电池叉车、6 吨氢燃料电池牵引车、80kW 牵引底盘、10kW 牵引底盘、氢燃料池观光车以及氢燃料电池移动电源 — 氢电宝。

氢能叉车作为新型清洁能源工业车辆的代表，在兼具燃油叉车的高功率、动力好、高强度、抗恶略环境能力强的特点，同时还克服了其碳排放与尾气排放污染等短板，并完美解决了电动叉车能源补给便捷性等问题，技术优势明显。

IT之家获悉，今年 7 月，新氢动力氢能叉车获得粤港澳大湾区首批上牌，该批 X32 氢能叉车均搭载着新氢动力研发的 Titan 3200X 氢燃料电池发动机系统。