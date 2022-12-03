游戏中的天气有多真实?—— 浅析游戏中的温度系统

1. 什么是游戏中的温度系统

游戏中的温度系统是多运用于角色扮演游戏、模拟游戏之中。在角色扮演游戏中，目的大多是带给玩家更加真实的世界氛围、感官体验；而在模拟游戏中，则更多是以此为指标，需要玩家去调控或者平衡的一类数值。

在这里以市面上的一些包含温度系统的游戏出发，探究当前大家是如何基于温度系统去做设计的。这里调研的游戏包括：塞尔达旷野之息、蒸汽时代、漫漫长夜、了不起的修仙模拟器、我的世界、我的起源等。

2. 环境的温度受什么影响

一般来说，游戏中对应的区域会有不同的温度，大多会有两种因素影响，一种是地形、一种是天气。这些因素取自现实生活中的真实自然现象，以达到模拟更加真实的世界氛围的目的。事实上，在真实的世界中，影响环境温度的因素有很多，包括：纬度、地形、海陆位置、洋流、植被、天气和人类活动等，其中天气和地形是最容易被感知到的两个因素，也是游戏中广泛应用的元素。

①地形因素

地形包括平原、山地、丘陵、盆地、高原。其中，最为直观的是海拔越高温度越低。一般高原温度会低。

②天气因素

天气一般包括雨、雪、风、晴天等等，比较直观的是雨雪天环境温度下降。值得注意的是，风往往不会影响环境温度，但在有的游戏中，风会作用于角色的温度感知：风越大，人的体感温度越低。

3. 玩家的温度受什么影响

①环境温度：玩家的外部温度一般取决于环境温度，且玩家一般有可以承受的温度范围，过冷过热都会有不同的行为。

②装备材质：玩家的装备材质就会影响可以承受的温度范围，例如板甲、重甲就会让玩家耐热更差但耐冷更强，而清凉的布料则会反之。

③装备元素：玩家的装备元素也会影响，例如在塞尔达中，若佩戴火属性武器则会耐热更差耐冷更强，若佩戴冰属性武器则反之。

④场景物件：场景物件一般会影响玩家温度，不会影响整个场景的温度，例如篝火、温泉等。

⑤食物：食物影响玩家温度，例如在塞尔达中玩家食用了暖暖草果就会有一定时间增强抵御低温的能力。

4.温度对应的一些玩法

①玩家需要维持自身温度，例如关卡中出现暴雪气候，玩家需要维持自身温度。

②玩家需要维持场景温度，趣味关卡需要维持房间的温度。

③玩家影响怪物温度，例如关卡中机关怪物，过热或过冷都会无法运行或发生自爆。

5.界面表现

游戏中一般会有的温度区分如：极寒、寒冷、常温、热、炎热。

①以图标数据呈现在界面中：能够直观地看到温度范围及当前所处的温度情况，能及时注意到温度变化。

②环境在不同温度下的表现不同：环境能够打造更真实的世界氛围，比如说寒冷一般反应在大世界中是冰雪、高山等；过热反应为烈日、火山、燃烧等。

③角色在不同温度下的表现不同：在不同的温度区间下对应的玩家行为会改变，例如玩家寒冷玩家只是发抖、而极寒玩家角色会抱紧微跳发抖等。这也是打造更真实的世界氛围的元素之一，同时也会对应一些玩法如玩家所承受的负面状态程度，具体比如寒冷区块呆 3 秒才会受到伤害，而极寒区域 1 秒就会受到伤害。有的可能是直接会产生，有的可能会需要叠加 BUFF 才会产生。

6.具体案例

接下来具体分析一些游戏实例。

【1】漫漫长夜

《漫漫长夜（The Long Dark）》是一款充满思考的第一人称生存模拟游戏，在封闭世界中搜寻资源，以求获得更长时间的生存。其中，角色具备以下四种感知属性：温度（体感温度）、疲劳度、口渴度、饱食度，这四种属性又会进一步影响角色的负重和健康值。在这个游戏中，温度即为文章最开头所说的，是模拟游戏的玩法中，需要去平衡和调控的一类数值，这类游戏中对于温度的设定会更为复杂和细致。

①温度的几种状态：环境温度、风寒温度、体感温度和温度状态

在《漫漫长夜》中，作者对环境温度、风寒温度、体感温度和温度状态做出了区分。即，玩家实际感受到的温度和环境温度是不一致的。

当防风加成＜风寒温度时，体感温度 = 环境温度 + 风寒温度-衣服保暖加成-衣服防风加成

当防风加成＞风寒温度时，体感温度 = 环境温度-衣服保暖加成

而在主界面上反映出来的的温度，是“体温状态”。当体感温度大于零摄氏度时，体温状态不会掉，低于零摄氏度时，体温状态会下降。下降和上升的速率取决于体感温度的数值。这里就引出了下一个指标：温度变化速率。

②温度的变化速率

游戏对变化速率做出了七档区分，①下降非常快，②下降速度一般，③下降缓慢，④不升不降，⑤上升缓慢，⑥上升速度一般，⑦上升非常快这影响的是主界面的温度状态的数值，当温度状态将为 0 时，玩家将持续掉血。这样，温度与生命值的一个闭环的循环系统就构成了。

③界面表现

01—— 以图标数据呈现在界面中

主界面 UI：主界面中以 UI 形式显示当前温度、精力、饱食度、口渴度、生命值的数值，以及其变化的速度，能够更加直观地让玩家注意到这些数值，同时这些数值是支撑该玩法很重要的一部分，是需要实时关注的内容。

温度的不同状态：从 UI 上来看，温度有三种不同的状态如下图，在温度状态快要达到 0 时会提前预警，到达 0 时会开始掉血。这些在 UI 上是会被区分出来的。

温度的变化速度：以小箭头的数量以及指向，配合动效，反映出温度的变化速度，给予玩家紧迫感。

TIPS 提示：当温度状态变化时，会有以第一人称视角的 TIPS 提示，提示玩家如何能够提升温度、可能生病等，算是帮助游戏的小指南。

信息面板：在信息面板中，可以看到更加详细的数值的总览。

02—— 环境在不同温度下的表现

环境的表现能够给予玩家更加沉浸的体验和更真实的感受。这里不同温度下环境的变化，主要是天气的变化。例如，暴风雪天气下温度最低。从环境中就可以看出是很冷很冷的天气；大风配合雨雪及昏暗的天气，也会给人冷的感觉。

【2】塞尔达传说：旷野之息

塞尔达作为开放大世界类型的游戏，模拟真实的物理效果是必不可少的一环，塞尔达也确实构建了一个极度真实的世界。在真实的基础之上，游戏就能够做出许多仿佛是自然而然的互动玩法和脑洞。其中，温度也是增加真实感的一个维度，它承担起了很大的作用。

这里通过界面的表现来分析塞尔达的温度系统：

①以图标数据呈现在界面中

温度的显示：塞尔达在界面中通过一个环形温度计样式的 UI 来记录当前的温度。环形被分割成八个部分，其中包括寒冷的 3 个部分，炎热的 3 个部分，和适宜温度这三个大的温度类型。

表现温度变化：当发生大的温度类型的变化时，环形温度计会发出对应的闪光动效予以提示。（见下面动图的效果）

②以角色的相关表现呈现在大世界中

角色动作：在寒冷时，角色会做冷得发抖的姿势，过于寒冷的状态下还会有抱胸跳脚的姿势，嘴里还会吐出哈气，音效方面会有冷的发颤的哈气颤抖声。一般通过角色的表现，配合温度计的闪烁，就能够第一时间意识到自己的寒冷状态，在长时间处于寒冷状态下，还会有掉血的表现。

在炎热时，同理会有流汗动作，温度 UI 指示；但当用了防火相关的食物后，则会有相关的防护效果，显示如下图。

武器：冰剑能够降温，火剑能够升温

服装：部分服装有对应的防护效果，界面显示如下

食物：部分食物有相关的防护效果，食用后会在主界面体现

③以环境的表现呈现在大世界中

环境能够渲染冷暖的氛围，例如高山很冷，会有寸草不生的环境，石头上结霜；雪原很冷会有积雪、天空降雪；火山则很热，整个场景都散发着火焰的火舌粒子……

塞尔达的温度和元素反应结合的比较紧密，一些元素属性配合温度，可以形成多样化的互动玩法，而在这样的大世界中，每多一个维度的设定，维度与维度结合起来，就以乘法的速度去形成更多样的可能性，这也是开放大世界的魅力所在之一。

7.总结

游戏中增加温度这一维度能够带给玩家更加丰富的感官体验、更模拟真实世界的感受。在界面表现方面，除了在界面中明确表达温度相关的信息与功能之外，还需要考虑大世界中的氛围表现。在功能设计方面，明确环境的温度、玩家的温度受什么影响，基于温度系统能够做出许多有创意的玩法和值得探索的内容。

本文来自微信公众号：GameTube （ID：GameTube），作者：何夜无月