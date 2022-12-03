多数差评，国外媒体 NeoWin 编辑玩《木卫四协议》后怒而申请 Steam 退款

IT之家 12 月 3 日消息，援引 NeoWin 等多家国外科技媒体报道，近日上线的 AAA 级游戏《木卫四协议》（The Callisto Protocol）在优化方面表现非常糟糕。NeoWin 编辑在玩了 100 多分钟之后，怒而向 Steam 提交了退款申请。

IT之家了解到，科幻生存恐怖游戏《木卫四协议》将于 12 月 2 日发售，登陆 PC、PS4、PS5、XB1、XSX|S 平台，Steam 国区定价 298 元 / 398 元，支持简体中文字幕与配音。目前在 Steam 上的用户评价已经变成了“多半差评”。

NeoWin 编辑表示虽然游戏开发商 Striking Distance Studios 公布了最低和推荐硬件配置，但令人疑惑的是没有提到帧率目标或者分辨率。没有这两个关键指标，基本上意味着这些规格没有太大的意义。

NeoWin 编辑还公布了他的 PC 配置：

CPU: i7 12700KF

GPU：RTX 3080 Ti FE (未超频)

内存：64GB DDR4-3200

存储：三星 970 Evo Plus（第三代 NVMe）

显示器：戴尔 QD-OLED 144Hz 3440x1440

这样的 PC 配置已经超过了《木卫四协议》官方公布的推荐配置，但是该媒体编辑表示在禁用光线追踪选项之后，平均帧率超过 100 fps，但是你会因此失去视觉保真度和反射的深度，所以该编辑选择将光线追踪反射设置为中等，并将光线追踪阴影设置为关闭，以达到最佳效果。

游戏初期还是蛮有趣的，但很快该编辑就发现陷入了没完没了的重复中，当多个生物噬菌体向你袭来时，使用躲避动作往往会导致躲避错误的敌人，或者在指示器弹出显示时出现不准确的关键射击。

而更糟糕的是，每次你进入关卡的新区域，即便只是一个小房间，或者做快速移动来躲避或攻击一个敌人，有 90% 的概率会出现 1-2 分钟的卡顿。