vivo Y35 5G 手机曝光：采用 5000mAh 电池

IT之家 12 月 3 日消息，vivo 在今年 8 月推出了 vivo Y35 4G 手机，这家厂商预计将很快推出 vivo Y35 5G 手机。近期，一款型号为 V2230A 的 vivo 智能手机出现在工信部 TENAA 认证网站上。这款手机被认为是 vivo Y35 5G。

IT之家获悉，根据认证信息，vivo Y35 5G 将搭载 LCD 显示屏和 1300 万像素后置摄像头，内置 5000mAh 电池，并支持 18W 快充。

vivo Y35 5G 将搭载 6.51 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 HD+（720×1600）。采用了 5G 芯片，峰值频率为 2.2GHz。vivo Y35（4G 版本）采用的是骁龙 680 芯片。

vivo Y35 5G 将配备双后置摄像头，包括 1300 万像素主摄像头，200 万像素副摄像头。还前置 500 万像素摄像头，用于视频通话和自拍。

vivo Y35 5G 将内置 5000mAh 电池，支持 18W 快充。机身重量 186 克，尺寸为 164.05 × 75.6 × 8.15mm。

该智能手机将预装基于 Android 12 的 OriginOS 系统。采用侧置指纹指纹，同时也是电源按钮。该设备拥有 4GB、6GB、8GB 和 12GB 内存，提供 64GB、128GB、256GB 和 512GB 存储选项。