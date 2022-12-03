维信诺发布柔性 AMOLED 车载人机交互（HMI）产品：采用环抱式 L 型设计

IT之家 12 月 3 日消息，在 2022 世界显示产业大会上，维信诺带来了柔性 AMOLED 车载人机交互（HMI）一体化解决方案，展示了柔性 OLED 在智能座舱的应用。

在车载显示方面，维信诺已具备从材料、器件、模组、环境适应性和可靠性的全方位解决方案的能力。本次维信诺柔性 AMOLED 车载人机交互（HMI）产品，采用弯曲半径 3mm 的 AA bending 无缝拼接，整体采用环抱式 L 型设计，体现车载显示大屏化，提升主驾视觉体验，并且该系统能够实现对三块屏幕的同时驱动。

IT之家获悉，该解决方案可以用于车载仪表信息显示和中控导航与智能驾驶辅助交互显示，将仪表和电子后视镜、中控集成车载显示，不仅能实现车载显示渐变弧度曲率的拼接显示，还可以取消车身两侧的后视镜，影像在车载显示屏上就能显示出来，既可以增加后视镜的显示面积，还能降低风阻。

AMOLED 对比度远高于传统车载显示面板对比度，在光线较暗的环境下，AMOLED 低亮高对比的特性能避免眩光性失明，护眼的同时让驾驶者更安全。AMOLED 还具有更高可靠性和更好环境适应性，可以在-40℃~85℃的环境下正常工作。

目前，维信诺已经同数个汽车品牌合作推出了定制化的 OLED 车载显示产品。未来，维信诺将继续在车载显示领域积极研发，推出多尺寸、多形态、集成触控、超窄边框等系列产品。