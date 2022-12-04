摩托罗拉 moto edge 30 Fusion 推出潘通年度代表色配色：Viva Magenta

IT之家 12 月 4 日消息，12 月 2 日，色彩咨询机构潘通 Pantone 发布 2023 年年度色彩。Pantone 为 2023 年选择了红色色谱中相对偏紫粉色调的 Viva Magenta（洋红）。该颜色取灵感自胭脂虫体内的自然红色染料，Pantone 希望这种取自自然的颜色可以帮助大众建立内在力量。

为此，摩托罗拉专门为旗下 moto edge 30 Fusion 机型推出了采用 Viva Magenta 配色的版本，并且后面板也采用了一种新材料，由柔软的素食皮革制成。

Edge 30 Fusion 配备了高通骁龙 888 Plus，12GB 内存，并有 256GB 的内部存储，可通过 microSD 卡扩展到 1TB。采用 6.5 英寸 pOLED 显示屏，拥有 144Hz 的刷新率，并支持 HDR10+。

Edge 30 Fusion 后置双摄像头，包括一个 5000 万像素的主摄像头和 1300 万像素的超广角摄像头，前置 3200 万像素自拍摄像头。内置 4400mAh 电池，支持 TurboPower 125W 快充。

IT之家了解到，新机价格是 799.99 美元（约合人民币 5600 元），12 月 12 日正式发售。