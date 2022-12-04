我国显示面板年产能达 2 亿平方米，2021 年全行业营收超 5800 亿元

IT之家 12 月 4 日消息，2022 世界显示产业大会 11 月 30 日在成都开幕。会上，中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强发布《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》 报告。报告显示，2022 年我国显示面板年产能达到 2 亿平方米，占全球的 60% 左右。2021 年全行业营收超 5800 亿元，占全球市场份额 36.9%。从区域分布看，珠三角地区产能规模目前最大，超过 1 亿平方米。我国已成为“产屏大国”。

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IT之家了解到，报告显示，我国新型显示产业规模持续增长，2012 年至 2021 年，年复合增长率达到 25.8%。同期进出口情况发生逆转，从 2012 年的 140.5 亿美元贸易逆差转变为 2021 年的顺差 84.96 亿美元，标志着我国从“少屏”到“产屏大国”的转变。

新型显示正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推智能场景的实现。应用场景从个人转向群体，从单向输出信息转向智能交互服务。“打造有国际竞争力的先进制造业集群”已成为我国新型显示产业发展的重要方向。目前，已形成成都、合肥、深圳、广州、武汉等若干个新型显示产业集群。

在显示专用材料方面，我国新型显示专用材料，本土产值逐年提升，目前的市场占有率大致在 30% 左右，其中，液晶、材料、光学模、靶材等等已经具有一定规模，光刻胶等方面需要补强，基板材料等等仍存在较大的差距。

在显示专用设备方面，我国总体上主要依赖于全球供应链，中国设备目前的市场占有率为 5%，其中模组设备、检测设备、搬运设备取得了一定的进展，但亟待补强。阵列设备、成盒设备、蒸镀设备存在明显的差距。