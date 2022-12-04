中消协发布消费提示：冬季使用电动汽车要养成好习惯

IT之家 12 月 4 日消息，12 月 1 日，中国消费者协会发布新能源电动汽车使用消费提示，提示新能源电动汽车车主：选车时多角度考量、用车时养成好习惯、开车时操作要妥当、用好充电桩、核验好凭证。

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IT之家附中消协全文：

随着我国新能源汽车行业的迅猛发展，绿色环保的新能源电动汽车成为越来越多消费者的选择。随着冬季低温季节到来，续航缩短、充电慢等影响新能源电动汽车驾乘体验和消费者满意度的问题更为突出。为拓展消费者对于新能源电动汽车使用认知，保护消费者的合法权益，减少或避免消费纠纷，中国消费者协会（以下简称“中消协”）向广大新能源电动汽车车主发布提示如下：

一、多角度考量，选择更理性

中消协提醒消费者，要多加关注新能源电动汽车的续航里程和充电条件。选购新能源电动汽车之前，多角度考察对比不同品牌车型的配置性能、续航里程、售后服务、销量评价等内容，可通过到店咨询、网上搜索、测评比对、自行试驾等方式，结合补贴政策、企业宣传、消费者口碑等信息综合决策。消费者租用车牌号、选择整车或电池包“以租代售”等方式购车的，最好与相关交易方签订协议、明确各方权利义务。为确保购车后能够及时便捷充电，建议事先咨询所居住小区是否支持安装私人充电桩，或自行查阅居住地、办公地周边公共充电桩配套建设情况，满足日常通勤、生活出行需要。对于经常发生消费纠纷、售后服务不到位、车辆零配件易损坏、频繁出现故障甚至造成严重事故的新能源电动汽车品牌，要谨慎选择。

二、养成好习惯，用车更安全

中消协提醒消费者，要养成良好的新能源电动汽车使用习惯。为车辆充电时，要选择符合国家安全标准的充电桩，远离易燃易爆物，避免安全隐患。尤其雨雪天气时，充电前要确保充电枪头与车辆充电口的干净、干燥，室内充电时要注意保持环境的通风，户外充电时留意不要让雨水或雪水流入充电口，以免引起充电接口内部短路，影响电池使用寿命。冬季气温降低，车辆轮胎会变硬、变脆，建议定期检查胎压，避免因胎压过高或过低影响驾乘体验，排除安全隐患。结合续航模式和出行距离，合理调配车辆驾车模式和空调通风换气模式，预留富余、未雨绸缪，谨防电量消耗过快出现车辆“趴窝”现象，影响出行体验和安排。

三、操作要妥当，续航更扎实

中消协提醒消费者，在启动、停车、充电、驾驶等操作中，要充分考虑新能源电动汽车电池特性。在出行前，启动新能源电动汽车后要让电路和电池组预热 1-2 分钟，使电池组达到更适宜的工作条件，有利于延长电池寿命和续航功能。由于冬季低温条件下电池充放电效率降低，新能源电动汽车的充电或者停放要尽量选择温度相对适宜的环境，例如室内停车场或阳光充足的室外停车场，以提升电池活性、减少续航损失、提高充电效率。要养成“浅充浅放”的充电习惯，尽量不把电池电量耗尽再充电，做到随用随充、及时充电；保持理性、平和、稳重的驾驶习惯，除非遇到特殊或紧急情况，尽量避免急加速、急转弯、急刹车等操作，既保障出行安全，也节省车辆功耗。此外，新能源电动汽车长期闲置时，要适当补电后再妥善停放，定期通电运转，避免电池静置过久处于亏电状态，不利于电池健康。

四、用好充电桩，充电更便捷

消费者在使用充电桩时，应综合考虑安全性、正规性和便利性。续航和充电问题一直是新能源电动车主的主要痛点之一，最便捷的方式是有条件安装私人充电桩，当前很多小区可以支持在固定车位安装充电桩，最好提前与物业进行咨询确认。如果不具备安装条件，可下载各类充电 App 查询附近处于闲置状态的公共充电桩，在保证充电安全的前提下，结合自身实际情况，综合考虑充电桩品牌、地理距离、充电价格、结算准确性、结算便捷性、故障解决及时性等方面做出最优选择。如果自行选购新能源电动汽车便携式充电枪，要注意查看产品是否经过第三方专业机构的检测认证，确认产品整机执行的是否是现行标准，看标识和说明是否包括制造商信息、设备信息、额定输出电压电流、输入电源性质（交流 AC 或直流 DC）、使用环境等内容，同时关注安全保护功能和质保服务，选择质量过硬的充电枪产品。使用充电枪设备时，提前观察检查充电桩设备是否有故障提示，充电电缆是否存在绝缘皮破损、控制盒壳体是否有破损、金属导体外露等情况，如有应马上停止使用。

五、核验好凭证，维权有保障

中消协提醒消费者，购买新能源电动汽车、选购配套充电桩安装服务时要认真签订合同、仔细核对凭证并妥善保管。近年来各级政府部门出台了一系列优惠政策，消费者在购车前可以适当加以关注、便于对照了解；在购车时，应当留意相关车辆品牌的宣传信息、销售要求，是否存在夸大宣传、诱导销售、蓄意搭售或捆绑销售等情况；在销售合同中应当注明车辆种类（型号、颜色，标配 / 选配等）、购车金额（区分“定金”与“订金”）、提车时间、维修保养、售后服务、退款约定等重要信息，明确充电桩是否随车附赠、免费安装、保留时长、迁移转赠等权利，对于可能存在争议的事项或模糊的福利待遇等最好在购车合同中予以标注。消费者要主动索取发票等购货凭证或相关服务单据并妥善保管，提车时仔细核对车辆配置一致性，并逐一查验三包凭证、发票、购车合同等相关凭据是否齐全，若发现车辆存在任何瑕疵问题或与合同不一致的情况，要当场向经营者反映处理；若沟通协商不成，可结合实际情况向经营者所在地的消协组织或者行政监管部门进行投诉，依法维权，保障自身的合法权益。