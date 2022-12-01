因动力电池问题，宝马中国召回部分进口 iX、i4、旧款 i3 电动汽车

IT之家 12 月 1 日消息，据国家市场监管总局网站，宝马（中国）汽车贸易有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。计划召回以下车辆。

一、自即日起，召回生产日期为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 6 月 10 日的部分进口宝马 iX 及 i4 电动汽车，共计 38 辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的部分车辆由于制造失误，动力电池单元内可能混入了异物。这会引起电池内部短路，严重时可能造成动力电池起火，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将对召回范围内的车辆进行免费维修，将车辆上可能存在缺陷的电池模组更换为正常的电池模组，以消除安全隐患。

应急处置措施：召回维修前，驾驶员应暂时避免对车辆进行充电。

二、自即日起，召回生产日期为 2019 年 2 月 7 日至 2019 年 8 月 29 日的部分进口宝马旧款 i3 电动汽车，共计 3 辆。

本次召回范围内车辆的动力电池因电芯生产制造过程异常，可能会造成动力电池过度自放电。极端情况下，会导致动力电池模组过热，不能排除发生火灾的可能性，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将对召回范围内的车辆进行检查，免费更换存在缺陷的电池模组，以消除安全隐患。