合创 A06 中型纯电轿车现已上市：续航可达 630km，补贴后 17.98~26.98 万元

IT之家 12 月 4 日消息，合创汽车旗下的中型纯电轿跑 A06 已于 12 月 3 日晚正式上市，新车共推出 550A、630C 及 Performance 三个配置版本，分别为 17.98 万元、19.98 万元、26.98 万元。

值得一提的是，合创是原先广汽集团于 2019 年与蔚来公司合资成立的 GAC-蔚来新能源科技有限公司，目前蔚来已退出，投资方还剩珠江投管集团、广汽集团，旗下主要产品有合创 A06、合创 Z03、合创 007 等，与 EDG 电子竞技俱乐部是合作关系。

IT之家提醒，合创 A06 上市即开启交付，目前已在广州、杭州两地同步开启首批车主交付。这款车型定位为中型纯电轿车，对标 Model3、小鹏 P7、海豹等车型。

据介绍，合创 A06 基于合创 H-GEA 纯电专属架构打造，全车高强度钢占比超过 65%，热成型钢比例超过 20%，轴荷比达到 50：50，尺寸为 4965/1920/1520mm，轴距为 2850mm，轮距达 1640mm，还拥有油冷扁线三合一电机、前麦弗逊、后五连杆弹减分离式独立悬架，拥有 0.217 cd 的风阻系数。

这款车型配置丰富的，搭载高通・8155 车机芯片，配备 10.25 英寸的液晶仪表和 14.6 英寸的中控屏，拥有类似鸿蒙 OS 的 HI-OS 车机系统，能实现 3 秒极速开机，拥有语音助手“小智”，智能化程度较高。

此外，这款车型还拥有 11 个铝镁合金扬声器，7.0 声道大师级音效调校，支持手机无线充电，拥有全景天幕、一体式运动皮质座椅、纤皮多功能方向盘、后排中央扶手带杯架、主 / 副驾座椅电动调节、后排座椅比例放倒、分区自动空调后排出风口、PM2.5 滤芯、远程一键杀毒等。

智能方面，新车配备 L2.5 + 级别的智能驾驶辅助系统，拥有 12 项主动安全辅助功能，包括自研的 SPA2.5 智能泊车系统等，除最低配外都标配车道居中保持和打灯变道等功能。

性能方面，这款车型双电机版本百公里加速可达 3.7 秒，CLTC 综合工况下的续航在 550km 以上，而且新车还支持快充，30%-80% 的快充时间为 0.6 小时。