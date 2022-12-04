新能源汽车“国补”即将取消，市场将进入优胜劣汰

“还有不到一个月，新能源汽车补贴就取消了。考虑到目前油价不断上升，新能源汽车用电又便宜还环保，我想着在政策福利结束前，抓紧时间去 4S 店买一辆。”一名消费者如是说。

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对消费者而言，在 12 月 31 日前购买新能源汽车（包括纯电、插电混动及增程）可享受单车 4800 元至 12600 元不等的补贴。但在 2023 年购买新能源汽车，将不再享受“国补”。

“希望赶上末班车的车主比较多，11 月成交量甚至高于‘金九银十’。按照以往政策退坡规律，车企和消费者都希望抓住最后的政策红利期，预计 12 月销量将再攀新高。”一名新能源汽车销售介绍。

明年涨价不可避免，多家企业推出限时保价

为应对“国补”退出的最后窗口期，多家新能源车企推出了锁单补贴、涨价提醒、限时保价等一系列措施来激励消费者年前购车。

AITO 问界发布公告称追加 1 万个“国补”保障名额，如果因问界原因未在 12 月 31 日“国补”结束前完成上牌，将由问界按相关标准对差价进行补贴。小鹏汽车发布了 2022 年“国补”限时保价的说明，称 12 月 31 日 24 时前完成定金支付的订单，由于上牌时间导致的补贴差额由小鹏汽车承担。吉利汽车集团发布声明称，在 12 月 31 日前完成定金支付的订单，可享受 2022 年国家新能源补贴，车型覆盖几何、吉利、领克三大品牌。吉利旗下极氪汽车也宣布，下定的 WE 版车型订单，如因极氪的原因未在 2022 年内完成交付，极氪将按照 2022 年新能源“国补”政策向用户提供差额补贴。长城汽车旗下欧拉汽车也宣布推出限时保价政策，承诺在 12 月 31 日（含）前订购并支付定金的用户，因车辆交付期延长导致的补贴差额由欧拉汽车承担。由于新能源汽车补贴节点以车主上牌时间为准，从付订金到上牌的时间并不确定，因此保价政策可以打消顾客对于“赶不上补贴”的担忧。

除打出“保价牌”外，各车企也在通过置换补贴等方式吸引消费者购车。极狐、一汽丰田、比亚迪、广汽合创、荣威等多家车企均给予旗下车型置换补贴政策。极狐品牌相关人士表示，旗下车型的置换补贴最高可以达 2 万元，针对不同车型还将赠送购车积分。

特斯拉推出优惠促销政策：消费者于 12 月购买现车并按期提车的，可享受 4000 元保险补贴。

而比亚迪则打响了新能源车涨价的“第一枪”，宣布对旗下王朝、海洋及腾势新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为 2000~6000 元不等。2023 年 1 月 1 日之前付定金签约的客户不受此次调价影响。对于此轮涨价原因，比亚迪表示，一是受明年新能源车补贴退坡影响，二是电池原材料价格上涨。

“提前一个多月宣布明年涨价，有利于在距离年底不足两个月的时间里进一步积累订单。”中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示，比亚迪宣布保价的同时，提前官宣涨价也明确释放明年购车成本上涨的信息，让观望的消费者尽快购车。

虽然目前长安深蓝、小鹏、蔚来、AITO 问界、吉利、极氪等车企均没有宣布涨价的计划，只是发布了相应的延补政策。但是随着“国补”的取消，后续的价格调整应该也是不可避免的。补贴取消后消费者购买新能源汽车开销增加基本已成定局，不少消费者打算在补贴政策结束前选购一辆新能源汽车。

财政补贴延续十余年，对产业发展起到巨大拉动作用

中国针对新能源汽车的财政补贴已经延续了十余年，对新能源车产业的发展起到了巨大的拉动作用。

2009 年中国启动节能与新能源汽车示范试点，在 13 个城市的公共服务领域率先推广，2010 年 6 月扩大到 25 个城市，同时选择 6 个城市开展私人购买新能源汽车补贴试点，新能源车“国补”大礼包由此开启。

2016 年之后，新能源车型补贴标准开始逐步退坡，即补贴额度逐年下降，享受补贴的车辆标准逐年提高。按照原计划，“国补”应在 2020 年底彻底退出，但为拉动新能源汽车发展，2020 年 4 月，财政部、工信部、科技部、发展改革委联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中提出，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。

中国汽车工业协会数据显示，今年 1-10 月份，中国新能源汽车产销分别完成 548.5 万辆和 528 万辆，同比分别增长 111.4% 和 105.4%，产销连创历史新高。

12 月 1 日以来，蔚来、理想、小鹏、哪吒、广汽埃安、零跑、赛力斯等车企发布 11 月销量成绩单，多家车企交付量创下新高。广汽埃安销量 28765 辆，同比增长 91%，1-11 月累计销量达 241149 辆，同比增长 128%, 提前实现全年销量翻番的目标。哪吒汽车 11 月交付量为 15072 辆，同比增长 51%，今年 1-11 月，哪吒汽车累计交付 14.43 万辆，同比增长 142%。理想汽车 11 月创下单月最高交付纪录，交付 15034 辆，环比增长 49.56%，同比增长 11.5%；今年 1-11 月，累计交付 11.2 万辆。蔚来创出月度交付量新高，交付 14178 辆，同比增长 30.3%，环比增长 40.9%。今年 1-11 月，蔚来累计交付 10.67 万辆，年度交付首次超过 10 万辆，同比增长 31.8%。销量创新高的促成因素之一是新能源汽车补贴即将退出的政策。

新能源车有较强的消费需求，加之近两年消费者对新能源车的认知提升以及基础设施建设不断完善，更多人愿意了解和购买新能源车，这也是新能源车整体销量持续增长的原因之一。

市场将进入优胜劣汰

对于明年“国补”退出是否会产生连锁反应，颜景辉认为，今年前 10 个月新能源汽车销量超 500 万辆，证明国内新能源汽车市场正步入正轨。虽然明年部分车型会涨价，但今年的放量不会对明年的销量产生严重影响。“不过，‘国补’退出可能对明年初的销量有所影响，今年底购车的部分消费者多为购车指标即将过期或明年上半年有购车计划，因此这部分消费者的需求被提前释放。”

平安证券在研报中指出，新能源汽车补贴退出预计会对 2023 年一季度新能源车需求造成一定透支，但 2024 年新能源车购置税减免政策将退坡，预计会对 2023 年四季度新能源车销量形成一定支撑。

相比前两年，目前国内新能源车市已更加成熟。补贴退出的同时，加之充电设施逐渐齐全、新能源汽车低用车成本等因素，产品符合市场需求、消费市场成熟等多方因素正使得新能源汽车市场快速发展，虽然受到原材料涨价、供应链紧张等影响，但今年的新能源汽车销量一直处于上涨趋势。

根据乘联会披露的数据，2017-2021 年间国家累计发放新能源汽车补助资金 1275 亿元，已确认获补贴车辆 400 万辆；而不依赖补贴的新能源车型占比逐年增加，2021 年这一比例已超 50%。

补贴退出意味着新能源汽车正慢慢走向成熟，不再依赖补贴政策的推动，逐渐从政策驱动转向市场驱动。新能源汽车即将脱离政策的保护伞，与市场主流的传统燃油车进行正面竞争。

国内消费者对于新能源汽车的消费习惯已经养成，推广了 13 年的“国补”在今年年底停止后，新能源车企会进入优胜劣汰阶段。

展望后市，随着补贴停止，研发投入不断加大，具备盈利能力的企业将更具备下一阶段的市场竞争力。众车企唯有凭借自身的产品定义能力、稳定的供应链能力等实现新能源车销量的快速增长，通过依靠规模效应摊薄成本费用；增强对供应链上下游的话语权、降本增效等方式方可实现更高的利润弹性，赢得更多的市场认可。