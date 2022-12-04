福特电动汽车认证计划遭遇经销商抵制：缺乏灵活性且需付出高额的费用

IT之家 12 月 4 日消息，据 Teslarati 消息，福特现在正面临许多州经销商对其电动汽车销售计划的抵制。

此前，福特改进其电动汽车销售模式要求经销商进行认证，并对基础设施进行投资。不过现在，福特的经销商正抵制公司的相关规定，许多经销商称，福特的规定缺乏灵活性且需要在前期付出高额的费用，部分经销商甚至计划诉诸法律。

IT之家了解到，福特的电动车认证计划有两个主要要求；以固定价格销售电动车，并向电动车充电基础设施投资 50 万至 120 万美元。根据经销商选择投资的多少，他们将获得相应数量的电动车来销售。如果经销商选择不进行认证，他们将没有资格销售福特的电动汽车。

根据 CT News Junky 的报道和 Ford Authority 的报告，福特在康涅狄格州受到了经销商明显的抵制，那里的经销商协会和代表该州的一位参议员都批评了该公司，称他们可能会采取法律行动。参议员 Richard Blumenthal 称福特可能违反了其特许经营协议，可能需要由联邦贸易委员会（FTC）对其行为进行调查。

经销商大多抗议福特要求经销商支付高额的预付费用以获得一定数量的电动汽车。许多经销商认为，该系统缺乏灵活性，无论经销商的规模如何，都需要支付如此高的费用，这可能会使小型经销商无法承受。

康涅狄格州并不是福特公司面临反击的唯一地区，有多达三个州的经销商表现出类似的抗议。

福特公司首席执行官吉姆-法利指出，推行新战略是为了积极推动经销商接受电动汽车，并改进公司的销售系统，以便与特斯拉和 Rivian 等直接面向消费者的品牌竞争。最明显的改进来自于固定价格协议，该协议有望结束经销商的加价行为。

从福特最近的公告来看，认证计划将继续存在，不会再得到最后期限的延长。不过，福特将允许经销商在 2027 年有第二次认证机会，尽管目前还不清楚该计划的条款是什么。