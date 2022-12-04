Type C 在这，小 A 和小 B 在哪呢？

在开启本文之前，先给大家介绍一下也许是大家生活中“最熟悉的陌生人”——USB。你知道吗？其实 USB 的英文全称是 Universal Serial Bus，中文翻译就是通用串行总线。

翻译成人类能理解的语言就是：一种由很多行业龙头商定后统一了的，能将很多种协议集成在一起的，实现电脑和外部设备即插即连的接口技术。

随着新型智能手机的普及，手机也逐渐成为我们日常生活中不可或缺的重要助手。这，也直接导致 Type C 成为我们在日常生活中最为熟悉的一类接口。

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其实，叫它 Type C 是不够精确的，这种常见的手机充电线接口应该被成为 USB Type C。可是大家有没有想过，USB Type C 这么广为人知，USB Type A 和 USB Type B 在哪呢？

难道历史前进的长河中，实现了大跨步的发展，把小 A 和小 B 跨过去了？还是说，这个 C 不是代表“第几代”，而是还有其他的含义？

其实，上面两个问题的答案都是否定的。小 A 和小 B 都在，C 确实就是紧跟着小 A 和小 B 依次排过来的。下面，我们一起重新认识一下 USB Type A 和 USB Type B。

这里再多说一句，像 Type A、Type B、Type C 这种其实讲的是 USB 接口形式的版本，表现的是接口样貌的不同；而 2.0、3.0 这些说的是 USB 接口规范的版本。用数据来说话，USB2.0 理论带宽 480Mbps，而 USB3.0 则可达 5Gbps，所以在数据传输能力和传输速度上都有飞跃式的发展。

So，重新认识一下：标准 USB，其实它的全名应该叫：USB Type A。从 USB 2.0 到 USB3.0 时代，虽然它的性能一直在提升，但它的模样都没有改变过。要注意，常用的 USB Type A 接口还分公头和母头。

以我们常见的充电线为例，这周方方的，四面很光滑的可插入充电器插头或者电脑上的一端，就是公头。诚然，公头一般用在鼠标、键盘这类小型外设设备，或者作为线缆的端头使用。而下面这种四面上带有 U 型弹片的就是母头，它常被用在主机或集线器等上端设备上。

而发展至今，USB Type B 却发生了很大的变化，在 USB 2.0 时代，USB Type B 还看起来有点憨憨的大额头，而到了 USB 3.0 时代，USB Type B 已经变成了很小巧的齐刘海。

而且，USB Type B 的使用场景和 USB Type A 出现一定差别，如打印机、扫描仪等这一类较大型的外接设备。其实 USB Type B 也分公头和母头两种，公头很常见，母头则相对少见一些。

但要是说 USB Type B 和 USB Type A 接口的工作性能，其实它们都是 4 pins，所以功能性能上的差别不是很大。至于为什么出现 USB Type B 和 USB Type A 这两种，目测也许是为了实现接口不同功能的划分。

再详细聊一下 USB Type C，它出现再 USB 3.1 之后，但从外观上看，它拥有比 Type A 及 Type B 更小的体积，而且在设计上也不区分上下了，所以插拔速度也会更快，使用起来也更加方便。

再看一下 USB Type C 的性能，它内设 24 pins，可以实现更多类型和更快速的数据传输和交换。它采用 USB 3.1 的标准，所以数据传输的理论上限是 10Gbps，比 USB 3.0 整整提高了一倍。

而配备 Type C 连接器的标准规格连接线可以通过电流也有所提升，还支持超出现有 USB 供电能力的 " USB PD”，可以提供的充电功率最大可达到 100W，真正实现了智能手机的“充电 5 分钟，通话两小时”。

USB Type A 与 USB Type B | 来源：bbs.21ic.com

Type A-C | 来源：知乎

通过上边这两张图，我们可以清晰的看到，不是说某一种接口形式就绝对对应 USB 3.0 或者 USB 2.0，但是一般满足 USB 3.0 要求的也会被设计成可以向下兼容 USB 2.0 甚至 USB 1.0 兼容的。

但相比来说，目前我们越来越常见的 USB Type C 接口已经可以实现其他 USB 连接器类型无法实现的多项功能，不仅可以使智能手机、笔记本电脑通过 USB 快速供电、也可以实现越来越快速的传输速度了。

所以，不远的未来会不会是 USB Type C 的天下呢？相宁觉得很有可能，所以让我们一起拭目以待吧！

参考文献：

[1] 什么是 USB Type-A / B / C 接口连接器 [ONLINE]. Available at: https://blog.csdn.net/ junyeer / article / details / 53338801,2019-09-05.

[2] USB type-C 与 type-B、type-A 的区别分析 [ONLINE]. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/ p/160277569.2020-07-15.

[3] USB Type A / B / C 基本知识和各版本区别 [ONLINE]. Available at: https://blog.csdn.net/ junyeer / article / details / 53338801.2016-11-25.

[4] Iozzio, Corinne. WHAT IS USB TYPE C?[J]. Popular Science,2014,284(4).

[5] USB Type-C 是什么？[ONLINE]. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/ p/28974787.2017-09-13.

本文来自微信公众号：中科院半导体所 （ID：bdtdsj），作者：颜相宁，编辑：木心