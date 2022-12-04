Excel 一键完成工作，这几个技巧不能错过

今天，小汪老师来给各位分享几个 Excel 中一键搞定工作的小技巧，让你的工作更加高效！

1、一键对比数据

怎样快速的对比两列数据，找出不同的内容？先选中这两列需要对比的数据单元格，然后使用组合键「Ctrl + \」就能一键对比，最终会将不同的数据单元格选中。

2、一键插入时间和日期

如何快速在 Excel 表格中插入日期和时间呢？

「Ctrl + ;」一键插入当前日期

「Ctrl + Shift + ;」一键插入当前时间

3、一键删除重复值

数据录入的太多，难免会有重复的内容，那我们应该如何应对呢？用肉眼去找，显然不够效率了。选中数据，进入「数据」-「数据工具」-「删除重复值」确定即可快速找到并删除重复内容。

4、一键求和

表格中对数据进行求和，是我们工作中经常要做的一件事情，你平常是如何求和的呢？不妨试试「Alt + =」进行一键求和。

5、一键插入批注

许多人都是直接使用鼠标右键，来设定批注的，其实，我们可以使用快捷键一键搞定。

「Shift + F2」一键插入批注

6、一键美化表格

想让表格更加的美观好看？我们只需使用快捷键「Ctrl + T」，给表格自动套用格式。

7、一键创建图表

想要快速的将数据变成图表吗？选中数据区域任意一单元格，使用快捷键「Alt + F1」即可快速将数据生成图表。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪