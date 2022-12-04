TGA 2022 将有 30+ 游戏展示新内容，且多数为实机演示

IT之家 12 月 4 日消息，2022 年 TGA 定于当地时间 12 月 8 日（北京时间 12 月 9 日）举办，地点依旧是在位于洛杉矶的微软剧院。一般来说，在 TGA 上会有一系列游戏新作公布，以及海量游戏的新内容展示。

近日，TGA 的主持人兼制作人 Geoff Keighley 透露，今年的 TGA 2022 将有“30-40”款游戏展示新内容，以及“相当数量”的新游戏亮相。

我非常兴奋，今年感觉不错。我们有成千上万的粉丝支持，发布和内容的阵容都非常强大，而且总体来说是一场精彩的演出。所以我非常兴奋。如果一切顺利，我们可以保留一些惊喜，那将是一个非常有趣的夜晚！好久没有对演出有这么好的感觉了。

此外，Geoff Keighley 表示 TGA 2022 的新内容将更多展示实机游玩画面，而 CG 的内容很少。

▲ Geoff Keighley

IT之家了解到，根据发送给多家外媒的信息，《铁拳 8》已确认将在 TGA 2022 上亮相，传闻已久的《Crash Bandicoot Wumpa League》（《古惑狼》多人游戏）也可能会公布。

近日，网上流传着一张关于 TGA 2022 将揭示的游戏内容图，包括《艾尔登法环》DLC“Bane of Disputant”、《死亡搁浅 2》、《最终幻想 16》等大作，不过这张图已经被 Geoff Keighley 进行了否认，他表示这些“全是假的”。

The Game Awards 是游戏届一年一度的盛典，由索尼、微软、任天堂以及维尔福赞助，取代了以往的 VGA 以及 VGX，The Game Awards 被喻为游戏界的奥斯卡，将会对过去一年内发售的游戏作品进行汇总和总结，评选出多个具有代表性的奖项。