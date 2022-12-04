大疆 DJI Mini 3（非 Pro）无人机在百思买店亮相，标价 860 美元

IT之家 12 月 4 日消息，大疆 DJI Mini 3 无人机此前通过了 FCC 认证，多方爆料或将于本月发布，渲染图也已经曝光。根据最新爆料，该无人机已在美国的下线零售店出现，售价 860 美元（当前约 6046 元人民币）。

根据推特网友放出的图片，大疆 DJI mini 3 无人机出现在了美国新泽西的百思买线下店中，标价 859.99 美元（当前约 6046 元人民币），从包装盒来看是无人机 + 带屏遥控器的价格。大疆此前推出的 DJI Mini 3 Pro + DJI RC 带屏遥控器售价 5788 元，因此国内的价格会更便宜些。

IT之家了解到，根据此前曝光的规格信息，大疆 DJI Mini 3 无人机支持 4K HDR 视频，标配电池续航 38 分钟（更长了），重量 249 克，配备了 1 / 1.3 英寸 CMOS 传感器，具有双原生 ISO 和芯片级 HDR 技术，从参数来看影像配置和 Pro 一致。

此前爆料称，大疆 DJI Mini 3 无人机将砍掉前后避障，有望双十二前发布，从图中可以看到前向避障传感器确实没有了，开孔非 Pro 版的圆形，我们可以期待一下国内的价格。