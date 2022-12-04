微信安全中心提醒：当心“线下扫码免费送礼”是诈骗团伙引流

IT之家 12 月 4 日消息，微信安全中心本周发文称，近期接到用户反馈，有人在线下以小推车摊点或上门推广的方式，宣传扫码转发广告到微信群，可免费领取保温杯、纸巾、玩具等礼品，引诱普通用户发送诈骗信息。

对此，微信安全中心表示，诈骗团伙雇佣所谓“地推人员”在超市、商场、菜市场等人流聚集处，以电商、生活类 App 推广的名义，摆设扫码免费送礼的活动，让普通用户转发他们指定的广告到微信群内。

据介绍，很多没有防备的人同意参加活动后，地推人员会直接拿用户手机操作，将这些含有兼职招聘、刷单类诈骗引流信息的“广告”转发到多个社区生活群、家族群，发送后又立刻删除信息防止撤回。

这些引流广告的广泛传播会吸引更多相信兼职信息的潜在受害者，他们通过群里分享的链接或二维码接触到诈骗分子后，被诱导开始刷单、兼职做任务，最后一步步上当受骗。

IT之家了解到，针对参与实施欺诈行为的相关账号，微信平台将视违规程度采取阶梯式处罚，包括但不限于以下手段：

对确认欺诈账号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、账号封禁等处理，对于多次违规者，将加重处罚；

对确认欺诈支付账户进行冻结处理；

将作恶团伙涉嫌违法犯罪的证据线索，提交公安机关进行处理；

对于间接参与，为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为，微信将保留追究法律责任的权利。

以下为微信安全中心揭露的刷单诈骗流程：