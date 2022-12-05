郭明錤预测苹果 XR 头显推迟上市，年出货量将不到 50 万部

IT之家 12 月 5 日消息，根据天风证券分析师郭明錤的说法，苹果混合现实头显设备可能会推迟到 2023 年下半年才会量产出货，主要是因为“软件相关问题”。

郭明錤没有说这些问题可能是什么，但可能与它的操作系统有关。IT之家曾报道，它之前被称为 realityOS，单彭博社表示苹果后来将其命名为 xrOS。值得一提的是，这里的 XR 指拓展现实，泛指 VR / AR / MR 类，与 iPhone Xr 无关。

他认为这款产品的零部件依然会在 2023 年上半年大规模出货，但完全组装起来的头显设备可能要到下半年才能开始大规模出货。这意味着此次延迟仅涉及出货，不会影响生产工作，所以苹果大概率会在量产前几个月发布。

目前来看，苹果完全有可能会在明年 6 月的 WWDC 2023 上发布这款头显，同时还将带来一个 SDK，供开发人员为其开发 AR / VR 应用程序。

郭明錤认为苹果头显将是一款昂贵的小众产品，并预测该公司 2023 年出货量将少于 500000 台。这一数据低于其他分析师的共识（80 万至 120 万台）。

他还表示，苹果出货延迟可能造成供应商现金流上的痛苦，头显被认为是 "光学行业的下一个关键增长动力"。包括 Largan、Genius、Cowell、Primax 和其他被认为在头显供应链中的供应商都可能会因为延迟的 "短期市场情绪" 而受到业绩伤害。

▲ Ian Zelbo 绘制概念图