消息称苹果 AR / VR 头显将运行“xrOS”操作系统，运行专属 App

IT之家 12 月 2 日消息，据彭博社报道，苹果即将推出的 AR / VR 头显中运行的系统名为“xrOS”，也就是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。

▲ Ian Zelbo 绘制概念图

从现有爆料来看，苹果已经开始为这款头显的发布做准备，预计将在 2023 年的某个时候发布。据称，这款产品将拥有属于该系列的特有系统，就像 Apple TV 和 Apple Watch 一样，而且它还将拥有专门的 App Store。

值得一提的是，苹果正在开发的这款头显主打像微软 HoloLens 一样的“混合现实”，可兼顾增强现实和虚拟现实。

传言表明，这款头显将预装新版本的软件和系统，如地图和 iMessages。据称，这些应用都针对 AR / VR 进行了设计优化，而且苹果还在为这款头显开发一个软件开发包，以便第三方开发者为它提供第三方应用程序。

彭博社表示，虽然苹果在开发过程中以“rOS”作为内部代号，但 xrOS 其实并非一个通用名称。

除了向未透露姓名的消息人士确认“xrOS”之外，彭博社还发现目前有一家名为 Deep Dive LLC 的空壳公司已于多个国家注册“xrOS”名称。IT之家提醒，苹果就经常利用空壳公司为其尚未上市的产品秘密注册商标。

关于这款产品还没有太多详情，不过随着时间的推移一定会有更多细节慢慢浮出水面，敬请期待。