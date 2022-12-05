HTC 回应 VR 部门赴美上市传闻：不评论市场臆测消息，将于明年上半年发布新品

IT之家 12 月 5 日消息，中国台湾经济日报称，有市场消息表示宏达电（HTC）内部正考虑让旗下数个已获利的虚拟现实（VR）部门赴美挂牌上市，借此募集更多资金以及扩大品牌影响力，预计明、后年就会有进度。

对此，HTC 回应称，不会评论市场臆测消息，并强调宏达电致力于拓展元宇宙生态系，合作伙伴涵盖电信商、艺术、教育、娱乐等领域，预计明年上半年将会发布新一代的 VR 产品。

IT之家了解到，HTC 去年进行了一轮企业转型组织重整计划，并一口气开创了七大事业群，包括 VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC 智能手机及智能设备、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS 和 DeepQ ，其中 VR 相关事业群占比最高。

今年 6 月时，Meta、微软、英伟达、高通等国际巨头组成「元宇宙标准论坛」，试图抢先制订元宇宙产业标准，而 HTC 也不甘落后，并在大多数企业没反应过来之前加入其中。

据介绍，HTC 十分看好 VR 与元宇宙前景，目前已分别在台北、北京、深圳、旧金山、以色列等地成立 Vive X 加速器 / 孵化器，目前 Vive X 加速器已成为全球最活跃的虚拟现实、增强现实产业投资机构，并已选入近 70 个全球新创团队。