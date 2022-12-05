联想 YOGA Paper 墨水平板开启预售：配备灵感手写笔，到手价 2699 元

IT之家 12 月 5 日消息，联想 YOGA Paper 墨水平板 2023 已经开启预售，预售价 2999 元，定金 100 元可抵 400 元，到手价 2699 元，预计最晚 12 月 12 日发货。

IT之家了解到，联想 YOGA Papper 墨水平板采用 10.3 英寸专业读写大屏，无频闪墨水屏显示，提供真实纸张般舒适观感，色温冷暖可调节，亮度明暗随环境自动变化。采用类纸纹理磨砂屏幕镀膜，久用不易留痕，还原笔尖真实阻尼，书写不打滑。

联想 YOGA Papper 墨水平板拥有 5.5mm 纤薄金属机身，采用 CNC 一体成型高端工艺，适配左右手握持姿态。深度定制界面，显示更多内容菜单栏快速切换。

联想 YOGA Papper 墨水平板配备灵感手写笔，不用配对，无需充电，笔尖字迹更跟手，拥有 23ms 低时延，4096 级压感。拥有 9 种智能笔型，字迹样式可调节，支持侧锋书写，模拟真实字迹效果。提供 70 余种笔记模板。支持会议录音，会后点击笔记，可随笔记同步播放录音。支持手写字体，转换为标准文本。全局搜索，秒查关键笔记、图书、文档。提供独立手写笔收纳仓，不用担心损坏丢失。

联想 YOGA Papper 墨水平板整合多家在线图书，提供数十万正版图书资源，支持安装第三方阅读 App 和多种格式电子书导入。支持画横线打问号，快速选中内容一站式查询词典、翻译、朗读。支持外文翻译，分屏阅读。

联想 YOGA Papper 墨水平板支持多端云同步，笔记图书不怕丢（兼容安卓、鸿蒙、iOS、PC）。支持无线投屏，投屏分享文档笔迹。