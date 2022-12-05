B 社总监：《上古卷轴 6》的开场已经做了很长时间了

IT之家 12 月 5 日消息，B 社（Bethesda）游戏工作室总监托德・霍华德（Todd Howard）在面对 YouTuber @Lex Fridman 时的谈到了他们即将推出的神秘项目 ——《上古卷轴 6》。

他表示，“出于某种原因，我们会先制作游戏的开场部分。我们很早就做好了音乐，并通过大量讨论来奠定游戏的基调以及特点。《上古卷轴 6》的开场画面，我们已经做了很长时间了。”

他还确认，Bethesda 正在开发一款新的手机游戏，但 Howard 表示自己不能透露任何关于这个项目的内容，虽然他自己“非常喜欢”这款游戏。

值得注意的是，Howard 并没有明确表示这是 Bethesda Games Studios 的游戏，也有可能是 Bethesda 发行的另一个工作室的项目，类似于《上古卷轴：传奇》。

虽然大多数 B 社粉丝更倾向于去游玩主机和 PC 游戏，但毫无疑问目前手机游戏才是最赚钱的。Howard 将其描述为孩子们喜欢玩到没完没了的游戏，这并不是一种令人鼓舞的设计方法，但却是值得现代游戏开发的方向。不管是手机游戏还是即时服务游戏，Bethesda 所创造的内容以及它是否能够成为一款出色的游戏都是非常有趣的。

例如《辐射避难所》，他认为这款游戏让玩家“每天都能玩上几个小时”。他提到，孩子们会无休止地盯着手机，“这就是他们所做的一切。”他认为年轻一代的游戏玩家“宁愿天天抱着手机，也不愿在大屏幕上玩游戏。”

IT之家了解到，《上古卷轴》是由 Bethesda 工作室所制作，自 1994 年发行的一系列游戏开始，目前已有五代作品。本系列游戏于一个架空世界名叫奈恩的星球上，目前故事焦点皆在该星球上，位于泰姆瑞尔大陆的泰姆瑞尔帝国中所发生的历史事件。

本系列最新作品《上古卷轴 5：天际》于 2011 年 11 月 11 日登陆 PC、PS3、Xbox 360 等平台，之后的重制版《上古卷轴 5：天际 特别版》于 2016 年 10 月 28 日登陆 PC、PS4、Xbox One 等平台，而任天堂 Switch 版《上古卷轴 5 天际》于 17 年 11 月 17 日发售。

《微软 B 社对于《上古卷轴 6》已有预期发售时间，但目前重心仍在《星空》上》