苹果 iPhone 14 Pro 系列产能改善，发货时间较前一周有缩短

12 月 5 日消息，据国外媒体报道，受疫情影响的 iPhone 14 Pro 系列主要代工厂，目前仍未恢复到正常水平，发货时间也要长于历代同期。

但从分析师最新的追踪报告来看，iPhone 14 Pro 系列的产能已有改善，发货较此前一周也有缩短。

分析师的报告显示，在 iPhone 14 系列发布后的第 13 周，Pro 系列在全球的发货时间，已由此前一周的 35 天，缩短到了 29 天，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的发货时间依旧保持在 3 天。

iPhone 14 Pro 系列在全球的发货时间缩短，也就意味着在全球主要市场的发货时间也有明显改善。

在美国市场上，Pro 系列的发货时间由此前一周的 33 天缩短到了 25 天；国内市场上的发货时间则由 43 天缩短到了 39 天；德国市场由此前一周的 32 天缩短至 25 天；英国市场由 33 天缩短至 27 天。

在上述 4 大主要市场上，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 这两款的发货时间，较 Pro 系列更短也更稳定，美国市场稳定在 4 天，国内市场由 2 天缩短至 1 天，德国和英国市场则由 4 天缩短至 3 天。

分析师在报告中表示，与 iPhone 13 系列同期相比，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的发货时间基本相当，但 Pro 系列的发货时间更长。

虽然 iPhone 14 Pro 系列的产能有改善，发货时间也有缩短，但分析师在报告中也表示，目前的发货时间，仍长于主要工厂受疫情影响之前的水平，达到正常水平的挑战依然存在。