世界最长跨海高速铁路桥正式开工，创多项“世界之最”

IT之家 12 月 5 日消息，据国资委网站，通苏嘉甬高铁（南通至宁波高速铁路，简称“通甬高铁”）浙江段于 11 月 30 日在宁波市举行开工仪式，标志着世界最长跨海高速铁路桥 —— 杭州湾跨海铁路大桥正式开工。

杭州湾跨海大桥长 29.158 公里，从北至南分别采用主跨 450 米斜拉桥、主跨 2×448 米斜拉桥、主跨 364 米斜拉桥跨越 3 个主航道。

据介绍，杭州湾属于世界三大强潮海湾之一，“海域宽、风大、浪高、潮差大、流速大”。该项目将创桥梁设计施工“四项世界之最”：

是世界最长、建设标准最高的跨海高速铁路桥；

是世界第一座强潮海湾、超低阻水率、全埋床式群桩基础的高速铁路跨海大桥；

是世界上跨度最大的高速铁路无砟轨道桥（主跨为 2×448 米无砟轨道三塔斜拉桥）；

是世界上联长最长的高速铁路混凝土连续梁。

IT之家了解到，南通至宁波高铁是我国“八纵八横”高铁网沿海通道的重要组成部分，设计时速 350 公里，全线设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉善北、嘉兴南、海盐、慈溪、庄桥 10 座车站，其中常熟西、苏州南、嘉善北、海盐、慈溪 5 座车站为新建车站，其他为既有车站。