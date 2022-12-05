首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10软件应用推荐

QQ 项目组：基于 Electron 技术 的 Windows 内测版本预计将于明年推出

2022/12/5 11:15:48 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
评论：
感谢IT之家网友 软媒新友1998549 的线索投递！

IT之家 12 月 5 日消息，据IT之家网友投稿，腾讯 QQ 项目组发布预告：基于 Electron 技术 的 Windows 版本预计在明年过完新年后和大家见面！

QQ 官网

腾讯 QQ 项目组此前发布预告：QQ for Linux 将在本周迎来公测，全新的 QQ for Linux 基于 Electron 技术，理论上支持所有 Linux 发行版。

Electron 是一个使用 JavaScript、HTML 和 CSS 构建跨平台的桌面应用程序。它基于 Node.js 和 Chromium，被 Atom 编辑器和许多其他应用程序使用。

Electron 兼容 Mac、Windows 和 Linux，可以构建出三个平台的应用程序。

IT之家此前报道过，腾讯 QQ for macOS 版推倒重做，该版本在 UI 设计上相比原来的 QQ for macOS 版有了很大改变，整体风格与 macOS Big Sur 及以上的系统风格更加接近。全新 QQ for macOS 版采用了左侧侧边栏设计，官方人员称在考虑自定义侧边栏功能，且将针对截图功能进行优化。该版本基于 Electron 开发。

全新 QQ Mac 版

全新的 QQ for macOS
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：QQWindowselectron

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用