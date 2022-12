QQ 项目组：基于 Electron 技术 的 Windows 内测版本预计将于明年推出

IT之家 12 月 5 日消息,据IT之家网友投稿,腾讯 QQ 项目组发布预告:基于 Electron 技术 的 Windows 版本预计在明年过完新年后和大家见面!

腾讯 QQ 项目组此前发布预告:QQ for Linux 将在本周迎来公测,全新的 QQ for Linux 基于 Electron 技术,理论上支持所有 Linux 发行版。

Electron 是一个使用 JavaScript、HTML 和 CSS 构建跨平台的桌面应用程序。它基于 Node.js 和 Chromium,被 Atom 编辑器和许多其他应用程序使用。 Electron 兼容 Mac、Windows 和 Linux,可以构建出三个平台的应用程序。

IT之家此前报道过,腾讯 QQ for macOS 版推倒重做,该版本在 UI 设计上相比原来的 QQ for macOS 版有了很大改变,整体风格与 macOS Big Sur 及以上的系统风格更加接近。全新 QQ for macOS 版采用了左侧侧边栏设计,官方人员称在考虑自定义侧边栏功能,且将针对截图功能进行优化。该版本基于 Electron 开发。

全新的 QQ for macOS