IT之家 12 月 5 日消息,腾讯 QQ 项目组此前发布预告:QQ for Linux 将在本周迎来公测,全新的 QQ for Linux 基于 Electron 技术,理论上支持所有 Linux 发行版。

从截图信息来看,全新的 QQ for Linux 在界面上有些类似 QQ for macOS 版,采用了左侧侧边栏的设计。

IT之家此前报道过,腾讯 QQ for macOS 版推倒重做,该版本在 UI 设计上相比原来的 QQ for macOS 版有了很大改变,整体风格与 macOS Big Sur 及以上的系统风格更加接近。全新 QQ for macOS 版采用了左侧侧边栏设计,官方人员称在考虑自定义侧边栏功能,且将针对截图功能进行优化。该版本基于 Electron 开发,在安装包中发现了框架文件,而且有深色模式,那么意味着 Linux 版或许也能迎来改进。

全新的 QQ for macOS