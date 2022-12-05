联手英伟达，美国初创公司推出首款商用电动可自动驾驶拖拉机

IT之家 12 月 5 日消息，近日，英伟达公司和美国加州一家初创公司 Monarch Tractor 合作，推出了首款商用电动可自动驾驶拖拉机，该拖拉机采用英伟达的人工智能平台制造，第一批车辆本周正向加州的农场和葡萄园推出。

IT之家了解到，这款拖拉机名为 MK-V，是 Monarch 公司的旗舰“智能拖拉机”，使用英伟达的 Jetson edge 人工智能平台，可以在没有人类司机的情况下执行耕作任务。当拖拉机沿着一排排农作物前进时，多个 3D 摄像机和六个标准摄像机将视觉数据输入六个英伟达 Xavier NX 系统模块（小型高性能计算机）。通过对这些数据的分析，能进行长期的作物产量估计，评估作物当前的生长阶段，并跟踪植物健康指标。该拖拉机也可以通过人类司机驾驶，他们可以通过机载屏幕显示的实时图形更新监测这些指标，以及查看当前和预测的天气状况和摄像机的 360 度视野。

据称，该拖拉机是电动的，并没有使用柴油，而大多数大型农业设备都使用柴油动力。MK-V 的电池需要 5 到 12 小时才能充满电，可以提供 10 小时的运作时间。Monarch 声称 MK-V 的扭矩是普通拖拉机的两倍，虽然它的基本能力似乎是数据收集，但 MK-V 也可以与收割机和喷雾器等机具配合工作，收割农作物并施用除草剂、农药、肥料和水。

英伟达称，Monarch Tractor 的第一个商业客户是葡萄酒、啤酒和烈酒生产商 Constellation Brands。周三，Constellation 获得了六辆 MK-V 中的第一辆的钥匙。Monarch 公司自己的研究称，每辆 MK-V 可以为农场节省 2600 美元（约 18226 元人民币）和 34000 磅的二氧化碳排放。这仅仅是考虑到燃料成本的节省，农场在劳动力方面的节省甚至更多。