Q3 全球企业级 SSD 品牌厂商营收排行：三星、SK 集团、西部数据前三

IT之家 12 月 5 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，尽管服务器因物料供应改善，使整机出货有所提升，加上中国电信厂商招标及字节跳动需求，服务器 ODM 建设数据中心的进度并未受到明显影响。但整体 Enterprise SSD 市场仍不敌 NAND Flash 跌价冲击，第三季度营收下跌至 52.2 亿美元（约 365.92 亿元人民币），环比下降 28.7%。

IT之家了解到，2022 年第三季度全球企业级 SSD 品牌厂商营收前五名分别为三星（Samsung）、SK 集团（SK Group；SK hynix & Solidigm）、西部数据（WDC）、美光（Micron）、铠侠（Kioxia）。

▲ 图源：TrendForce 集邦咨询

三星 第三季度 Enterprise SSD 营收为 21.2 亿美元（约 148.61 亿元人民币），市占率则由第二季度的 44.5% 下滑至 40.6%；

SK 集团 第三季度营收衰退至 12.1 亿美元（约 84.82 亿元人民币）；

西部数据 自 2021 年开始专注于 Enterprise SSD 产品开发，第三季度营收为 6.7 亿美元（约 46.97 亿元人民币）；

由于服务器 OEM 需求在第三季度小幅下修，使 美光 第三季度营收下滑至 6.6 亿美元（约 46.27 亿元人民币）；

铠侠（Kioxia）PCIe 4.0 在第三季度开始放量，加上 SAS 接口产品需求仍显稳定，营收为 5.6 亿美元（约 39.26 亿元人民币）。

展望第四季度，TrendForce 集邦咨询表示，经济持续疲软，各企业开始收敛相关基本设备支出，Server OEM 库存水位开始攀升。为了去化库存，采购动能也明显修正。伴随 NAND Flash 整体市况供过于求急速恶化，Enterprise SSD 第四季度产品合约均价预估将下滑超过 20%，预估第四季度 Enterprise SSD 营收将同步下跌超过两成。