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Q3 全球企业级 SSD 品牌厂商营收排行：三星、SK 集团、西部数据前三

2022/12/5 13:12:19 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 5 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，尽管服务器因物料供应改善，使整机出货有所提升，加上中国电信厂商招标及字节跳动需求，服务器 ODM 建设数据中心的进度并未受到明显影响。但整体 Enterprise SSD 市场仍不敌 NAND Flash 跌价冲击，第三季度营收下跌至 52.2 亿美元（约 365.92 亿元人民币），环比下降 28.7%

IT之家了解到，2022 年第三季度全球企业级 SSD 品牌厂商营收前五名分别为三星（Samsung）、SK 集团（SK Group；SK hynix & Solidigm）、西部数据（WDC）、美光（Micron）、铠侠（Kioxia）。

▲ 图源：TrendForce 集邦咨询

  • 三星第三季度 Enterprise SSD 营收为 21.2 亿美元（约 148.61 亿元人民币），市占率则由第二季度的 44.5% 下滑至 40.6%；

  • SK 集团第三季度营收衰退至 12.1 亿美元（约 84.82 亿元人民币）；

  • 西部数据自 2021 年开始专注于 Enterprise SSD 产品开发，第三季度营收为 6.7 亿美元（约 46.97 亿元人民币）；

  • 由于服务器 OEM 需求在第三季度小幅下修，使美光第三季度营收下滑至 6.6 亿美元（约 46.27 亿元人民币）；

  • 铠侠（Kioxia）PCIe 4.0 在第三季度开始放量，加上 SAS 接口产品需求仍显稳定，营收为 5.6 亿美元（约 39.26 亿元人民币）。

展望第四季度，TrendForce 集邦咨询表示，经济持续疲软，各企业开始收敛相关基本设备支出，Server OEM 库存水位开始攀升。为了去化库存，采购动能也明显修正。伴随 NAND Flash 整体市况供过于求急速恶化，Enterprise SSD 第四季度产品合约均价预估将下滑超过 20%预估第四季度 Enterprise SSD 营收将同步下跌超过两成

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关键词：SSD三星SK集团西部数据

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