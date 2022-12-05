消息称，好评如潮的第一人称动作游戏《Neon White》将加入 XGP

IT之家 12 月 5 日消息，第一人称动作平台游戏《Neon White》官方曾在 12 月 2 日宣布将登陆 PS4|5，最新的消息显示《Neon White》还将会于近期登陆 Xbox 平台，并且会加入 XGP，目前该游戏在 Steam 平台的评价为好评如潮，售价为 80 元。

游戏介绍：

Neon White 是一款快若闪电的第一人称动作游戏，你在游戏中的使命是消灭天堂里的恶魔。你将化身为来自地狱的刺客 White，与其他屠魔者争夺永居天堂的一线机会。其他刺客看起来都有点眼熟，但是... 他们是否都是你前世所熟识的人？

你将化身为来自地狱的刺客 Neon White，与其他屠魔者争夺获得救赎的一线机会。

收集“灵魂卡”来攻击敌人，或者消耗卡牌以获得独特的能力。

巧妙地组合卡牌以发现致胜捷径，不断打破通关记录。

了解其他刺客，揭开天堂的秘密... 他们是否都是你前世所熟识的人？