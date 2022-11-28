微软建议索尼让第一方游戏首发加入 PS Plus 订阅库，从而与 XGP 竞争

IT之家 11 月 28 日消息，索尼今年 6 月在原有 PS Plus 会员的基础上推出了全新的 PlayStation Plus 订阅服务，新的订阅服务将分为三个会员等级，每月 9.99 美元到 17.99 美元，但很可惜没有太多第一方游戏，而且后续的第一方游戏不会首发进入。

这也导致了 PS Plus 的相对弱势，从索尼财报中的数据来看，订阅制服务的推出却并未让其 PS 会员的订阅量出现显著提升，而且用户数据和口碑更是与微软 Xbox Game Pass 有着巨大的差距。

巧的是，索尼十分反对微软收购动视暴雪，并表示《使命召唤》如果成为 Xbox 第一方游戏将“威胁到游戏生态系统”，无论有什么独占内容都会导致次世代 PlayStation 用户流失，虽然索尼自己之前一直都有独占内容。

在面对索尼带来的监管压力时，微软在一份声明中表示，索尼应该打破近 10 年的商业模式，以提升 PlayStation Plus 的价值。微软称索尼可以选择旗下第一方或第三方游戏首日加入 PS Plus 订阅库，从而与 XGP 竞争。

微软表示，即使自己通过《使命召唤》扩大了 XGP 的阵容，索尼也可以将第一方和第三方游戏首发加入 PS Plus 会员，从而提高 PS Plus 的竞争地位。

此外，即使微软通过《使命召唤》成功拓展了 Game Pass, CMA 也不得不承认索尼无法通过投资或改进服务来做出回应。但很明显，索尼也可以做出选择来维持或提高 PlayStation Plus 的竞争力。 至少，索尼可以在 PlayStation Plus 的首发日名单中加入更多第一方和第三方游戏。索尼的第一方独家游戏目前没有包含在 PlayStation Plus 中，包括一系列著名的游戏，如《最后生还者》《战神》《蜘蛛侠》和《最终幻想 7 重制版》。这类游戏的加入对玩家来说是有好处的。”

IT之家了解到，对于索尼与 PlayStation 主机来说，PS 平台大量独占作品正是其主机与游戏销量的“护城河”，如果索尼选择将这些游戏加入 PS + 订阅服务虽然有机会提升订阅服务本身的收入，但是却会蚕食游戏整体的销售利润。