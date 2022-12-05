西部数据推出车规级存储 iNAND EU321 / EM132，最高 96 层 3D NAND

IT之家 12 月 5 日消息，西部数据于 11 月 30 日召开了“数据存储 赋能智驾未来”为主题西部数据汽车技术论坛 2022，推出了两款车规级存储 iNAND EU321 / EM132。

据介绍，车载闪存技术发展与智能手机有着不少相似之处，由于早期是满足音乐播放器、导航地图使用，性能要求不高，初期内部是使用 eMMC 接口的 EFD（嵌入式闪存盘），外部使用的是 SD 或是 microSD 卡作为存储介质。但是在现在内部已经向速度更快 UFS 接口 EFD 过渡，它支持全双工传输，能够有效缩小读写数据的延时，拥有更高带宽，在 2022 年最新制定的 UFS V4.0 2L 标准，其带宽提高到了 5.8GB / s。

IT之家了解到，西部数据推出了 iNAND EU321 和 EM132，并规划了基于 NVMe 接口的车规级 SSD，以满足未来需求。

EU321 是西部数据第一代车规级 UFS EFD 产品，使用了 96 层 3D NAND 技术与西部数据 iNAND SmartSLC 5.1 架构，容量为 16-256GB，读取速度最高可达 800MB/s，写入速度最高可达 550MB/s，随机读写 IOPS 达到了 50/52K，工作温度有满足汽车 3 级（-40°C 至 + 85°C）和 2 级（-40°C 至 + 105°C）两种规格可选。

EM132 则是一款车规级嵌入式 eMMC 存储设备，使用 64 层 BiCS3 3D TLC NAND 闪存打造，容量为 16-256GB，读速高达 310 MB/s，工业版的工作温度范围是-25°C 至 85°C，而扩展版可以承受-40°C 到 85°C。