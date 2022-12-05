任天堂回应关闭民间最大的《大乱斗》赛事：未满足授权要求，是他们自己关的

IT之家 12 月 5 日消息，任天堂关闭《任天堂明星大乱斗》民间赛事 Smash World Tour（以下简称 SWT）的消息近日引发网友关注，任天堂以“没有商业授权”为理由要求 2022 与 2023 年的 SWT 停赛，但没有透露具体原因。

《任天堂无情关停了民间最大的 <大乱斗> 赛事》

近日，任天堂官方向 IGN 进行了回应，表示其决定完全基于对 SWT 提交的提案的评估以及对他们未经许可活动的评估。任天堂补充说：“我们授予许可的任何合作伙伴都必须满足在粉丝健康和安全方面所要求的高标准。”

任天堂还称：“同样重要的是，合作伙伴需要遵守品牌和知识产权准则，并根据专业和组织的最佳实践行事。我们使用相同的方法来独立评估所有合作伙伴。如果我们发现合作伙伴正在做不适当的事情，我们将努力纠正它。”

任天堂还重申，它 “口头” 告知了 SWT 的组织者，但并没有要求取消 2022 年的 SWT 赛事，并表示 “取消 SWT 2022 的决定是他们（SWT 组织者）自己的选择”。

IT之家了解到，SWT 的组织者还指责任天堂的合作伙伴 Panda Global 破坏了 SWT 赛事。 任天堂则回应称，其决定“不受 Panda Global 等任何外部各方的影响”，并且该公司“愿意与其他组织合作，并将继续为 Panda 杯以外的主要比赛提供许可，期待收到其他团体对《任天堂明星大乱斗》赛事许可的提案”。

此外，Panda Global 也发布了回应声明，简单来说就是“三连否认”，称自己没有阻挠 SWT 赛事，公司 CEO 口嗨是他自己的问题，不代表公司和任天堂任何一方。

Panda Global 还表示在下半年了组建一个由多名工作人员组成的专门团队来管理 Panda 杯活动，并将作为赛事运行者的主要联系点，消除未来发生沟通不畅的可能性。