任天堂无情关停了民间最大的《大乱斗》赛事

作为游戏公司的任天堂一直以来都享有盛誉，但其对于电竞赛事和民间社区的态度却比较冷漠，而在最近，任天堂毫无征兆地关停了一项由玩家社区组织的《任天堂明星大乱斗》（下文简称“大乱斗”）电竞赛事。

作为任天堂的招牌游戏之一，《大乱斗》系列主打的是易于上手的派对游戏风格，但经过玩家们的不断钻研，游戏仍旧有着很高的竞技性，由此应运而生了大大小小的竞技赛事。从 2007 年开始，北美最高规格的格斗游戏大赛 EVO，也将《大乱斗》系列作为比赛项目。

2021 年，在 EVO 电竞联盟被索尼收购后，任天堂声明会对参加 EVO 进行重新评估，而最后等待《大乱斗》玩家的，则是“《大乱斗》项目再也不会回归比赛”的消息。

那时人们猜测任天堂这样做的原因有两个，一方面是 EVO 赛事已被竞争对手索尼掌局，退出也显得理所应当；而另一方面则是 2021 年，电竞赛事公司 Panda 宣布他们与任天堂达成了合作伙伴关系，将会在未来举办真正得到官方授权的《大乱斗》赛事。

能拥有任天堂的商业授权十分难得，但对于没有授权的比赛来说，可能意味着要被彻底关停的后果。Panda 公司的宣告引起了《大乱斗》民间赛事 Smash World Tour（以下简称 SWT）组织者的担忧。

SWT 虽然是民间赛事，但经过社区玩家多年的支持与发展，规模可以说相当庞大，去年他们组织了 6400 多场线下比赛，参赛人数多达 32.5 万，拥有 25 万美元的《大乱斗》赛事历史最高奖金池，今年的奖金池甚至有望突破 35 万美元。

在 SWT 的公告中写到，在 Panda 公司成为唯一的授权赛事方后，他们原本以为 SWT 会被立刻关停，但在和任天堂进行联络后，任天堂展现出的开明态度出乎他们的意料。任天堂不仅表示了对 SWT 长久以来的关注与肯定，也许诺赛事的授权并不代表着“一家独大”，只要不违反相关的要求，任天堂依旧允许其他赛事的举办。

这次对话令组织方对任天堂大为改观

任天堂友好的态度让 SWT 组织者认为，这一切只是虚惊一场，他们充满自信地举办了 2021 年的赛事，并决定要在 2022 年的赛事宣布前，正式拿到任天堂的授权。

但事情开始出现了转折。根据公告中写着，在 2022 年赛事筹办的阶段，SWT 组织方发现 Panda 公司的 CEO——Alan，正在散播“SWT 将会被关停”的言论，这引起了一部分参与者的担忧。

Panda 公司 CEO,Alan

尽管之后在之后的交涉中任天堂再次对 SWT 做出保证，Alan 的行为却变本加厉，他不仅宣称 SWT 一定会被关停，还不允许报名自家比赛的选手再去报名 SWT，同时试图将知名的播报团队都纳入自家赛事，而当团队不想违反签好的协议表示拒绝后，Alan 甚至直接威胁他们，最后还扬言会让任天堂直接涉入此事。

“决不妥协”

与此同时，2022 年 SWT 大赛举办的时间越来越近，但组织者们发现任天堂与他们的沟通变得越来越缓慢，商业授权的申请也迟迟得不到肯定的答复，众多 SWT 的合作者也开始担忧了起来，而任天堂表示 Panda、Alan 以及各种各样的联系开始让局势变得复杂，他们正在仔细思考，尽力让事情取得进展。

虽然无法及时获得商业授权，但鉴于任天堂此前友好的态度，组织者们还是按照流程继续筹办着 SWT，然而 11 月 23 日，距离大赛正式举办仅有不到三周时间，他们和任天堂再次进行了交流，任天堂却直接表示，在没有商业授权的前提下，SWT 不能再举办。而不论是今年，还是明年，任天堂都无法保证他们能获得商业授权，同时无法透露原因和细节。

任天堂的决定令组织方难以理解，但仍不忘做出最后的“挣扎”，他们询问任天堂即使没有商业授权，SWT 能否和以前一样，“假装什么也没发生”般继续举办，并且提醒任天堂，现在禁止举办 SWT 会引发一系列波澜，包括选手和主办方们的各种直接损失，然而得到的回复依旧是无情的否定。

当 2022 与 2023 年的 SWT 停赛通告发出后，人们的失望与愤怒也随即而来，很快他们知晓到了 Panda 公司和 Alan 的一系列行为，而在得到相关业内人士的证实后，有《大乱斗》选手当即表示，再也不会参与任何所谓任天堂授权的大赛，或者是 Panda 公司举办的比赛。

还有玩家发起了对 Panda 的联合抵制，号召人们拒绝参加 Panda 旗下的大乱斗赛事，而如今在 Panda 和 Alan 的推文下面，更是聚集了众多的网友，唾弃着这家公司和老板的行为。

“没人会去看你们的比赛”

同时许多人在情感上也无法理解任天堂的做法，他们认为这么多年以来，任天堂对于民间社区的建设和发展上几乎不闻不问，而如今这无情的决定，摧毁了大乱斗社区多年来共同的心血。

我们可能无法得知促使任天堂最终做出这般决定的原因，也无法得知 Panda 公司和任天堂背后的交流，而唯一能够确定的，只有《大乱斗》玩家们受到了深深的伤害。而这场“未授权”比赛被取消的先例，也让人们开始担心，未来是否还会有更多的民间赛事被无情关停。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Leon45